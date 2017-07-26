Пьяный хабаровский подросток устроил переполох на вокзале в Уссурийске

На вокзале города Уссурийск Приморского края произошло ЧП: задержан пьяный подросток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

Установлено, что 17-летний студент из Хабаровска приехал в гости к своим друзьям. Вечером молодые люди напились, а утром он пришел на вокзал проводить их на поезд. Подросток выглядел неопрятно, невнятно говорил и плохо ориентировался в пространстве, чем и привлек внимание стражей правопорядка.

Несовершеннолетнего в целях его же безопасности пришлось поместить в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на 48 часов.