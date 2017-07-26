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07:44 (мск), источник: Губерния онлайн

Роспотребнадзор назвал районы Хабаровского края с самой грязной водой

Краевое управление Роспотребнадзора подвело итоги мониторинга качества питьевой воды за первые шесть месяцев 2017 года, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию ведомства.

Источник: Reuters

Удельный вес проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составил 17,7%, а по микробиологическим — 0,4%.

К территориям с высоким уровнем химического загрязнения питьевой воды специалисты отнесли районы имени Лазо и Полины Осипенко, а также Нанайский, Верхнебуреинский, Бикинский и Хабаровский районы.

«Приоритетными веществами, загрязняющими питьевую воду систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, остаются железо, марганец, кремний», — отмечается на сайте управления.

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