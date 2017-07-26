Роспотребнадзор назвал районы Хабаровского края с самой грязной водой

Удельный вес проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составил 17,7%, а по микробиологическим — 0,4%.
К территориям с высоким уровнем химического загрязнения питьевой воды специалисты отнесли районы имени Лазо и Полины Осипенко, а также Нанайский, Верхнебуреинский, Бикинский и Хабаровский районы.
«Приоритетными веществами, загрязняющими питьевую воду систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, остаются железо, марганец, кремний», — отмечается на сайте управления.