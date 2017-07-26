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07:45 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

У красноярки арестовали счет в банке из-за долгов тезки

Женщина якобы задолжала Пенсионному фонду.

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У жительницы Красноярска Татьяны Семеновой второй раз за 4 года возникают проблемы с долгами полной тезки. У женщины арестовали счет в банке и списали 18 тыс. рублей.

Оказалось, что ее однофамилица задолжала Пенсионному фонду. Пока долг не будет полностью погашен, у женщины будут снимать деньги. Причем ситуация повторяется уже второй раз. Этот же долг с нее пытались взыскать еще в 2016 году. Тогда ей удалось доказать, что конкретно у нее никаких проблем с банками нет.

«Та сумма, которая появляется на расчетном счете, сразу идет на погашение долгов чужого человека. Сегодня, например, у меня взыскали 23 рубля», — рассказала красноярка.

В Пенсионном фонде подтвердили, что у уроженки Красноярска никаких проблем с долгами нет. На нее даже не зарегистрировано ИП. Здесь, подытожили в фонде, произошла путаница.

В очередной раз Татьяне Семеновой пришлось обратиться в банк и к судебным приставам, чтобы разобраться в данной ситуации. Счет женщине уже разблокировали, а банк вернул денежные средства законной владелице.

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