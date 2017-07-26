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07:51 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Уровень воды в реках Хабаровского края пошел вверх

Наиболее интенсивно вода прибавляется в реках Верхнебуреинского района.

В Хабаровском крае наблюдается рост уровня воды в реках. Наиболее интенсивно, по наблюдениям гидрологов, уровень воды поднимается в реках Верхнебуреинского района, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Так, по предварительным прогнозам Дальгидрометцентра, возможно подтопление низких местностей в Хабаровском, Вяземском, Бикинском и им. Лазо районах.

 — Наиболее интенсивные подъемы уровней воды на 30−80 см/сутки наблюдаются на реках, впадающих в Бурейское водохранилище (реки. Бурея, Ниман 12, Тырма), сток этих рек аккумулируется в верхнем течении рек Амгунь, Кур. На Амуре у Хабаровска в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 30−40 см, — сообщается в ГУ МЧС Хабаровского края.

В верховьях рек бассейна Тунгуски (Урми, Кур) возобновился подъем уровней воды на 15−36 см/сутки. В Солнечном районе в верхнем течении реки Амгунь наблюдается подъем уровня воды на 70 см/сутки. Однако пока опасных паводковых явлений эксперты не обещают.

Между тем, регион, по предварительным прогнозам, ожидает дождливый август. В южных района Хабаровского края месячное количество осадков может превысить нормативы. Синоптики прогнозируют 210−320 мм дождей. В центральных районах края месячное количество осадков предполагается 130−200, что также больше нормы. В северных районах края количество осадков будет ниже нормы.

Напомним, в начале недели синоптики сообщали, что уровень Амура может повыситься на 20 см вблизи Хабаровска.

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