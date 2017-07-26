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08:25 (мск), источник: Nakanune.ru

На севере Свердловской области ожидаются сильные дожди: объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 26 июля, на севере Свердловской области ожидаются сильные дожди.

Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

Как уточнили в ведомстве, в связи с этим возможен подъем уровня воды, размыв почвы, повреждение сельскохозяйственных культур и ухудшение автодорожных условий. Штормовое предупреждение уже направлено в муниципальные образования и единые дежурно-диспетчерские службы для принятия дополнительных мер по снижению риска возникновения аварийных ситуаций.

В связи с непогодой подразделения ГУ МЧС по Свердловской области приведены в режим повышенной готовности. Жителей просят соблюдать меры безопасности и при необходимости звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 101.

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