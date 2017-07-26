На севере Свердловской области ожидаются сильные дожди: объявлено штормовое предупреждение

Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

Как уточнили в ведомстве, в связи с этим возможен подъем уровня воды, размыв почвы, повреждение сельскохозяйственных культур и ухудшение автодорожных условий. Штормовое предупреждение уже направлено в муниципальные образования и единые дежурно-диспетчерские службы для принятия дополнительных мер по снижению риска возникновения аварийных ситуаций.