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08:21 (мск), источник: АиФ Омск

Омские маршрутчики возят пассажиров на неисправном транспорте

Сотрудники ГИБДД выявили нарушения в ходе рейда «Маршрутка».

Водители возят на неисправных маршрутках своих пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Десять водителей инспекторы ДПС остановили после того, как те проехали на красный сигнал светофора, при этом в салоне маршрутки находились люди, которые в случае аварии могли пострадать. Один из водителей был за рулём без права управления автомобилем, семерых водителей привлекли к уголовной ответственности за нарушения правил стоянки и остановки машин. Также в ходе рейда выявили 31 маршрутку, имеющую технические неисправности.

Сотрудники ГИБДД проводят с водителями на предприятиях профилактические беседы, пресекают выпуск на маршруты неисправных автомобилей, а также контролируют режим труда и отдыха водителей.

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