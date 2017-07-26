Омские маршрутчики возят пассажиров на неисправном транспорте
Сотрудники ГИБДД выявили нарушения в ходе рейда «Маршрутка».
Сотрудники ГИБДД выявили нарушения в ходе рейда «Маршрутка».
Водители возят на неисправных маршрутках своих пассажиров. Об этом сообщает
Десять водителей инспекторы ДПС остановили после того, как те проехали на красный сигнал светофора, при этом в салоне маршрутки находились люди, которые в случае аварии могли пострадать. Один из водителей был за рулём без права управления автомобилем, семерых водителей привлекли к уголовной ответственности за нарушения правил стоянки и остановки машин. Также в ходе рейда выявили 31 маршрутку, имеющую технические неисправности.
Сотрудники ГИБДД проводят с водителями на предприятиях профилактические беседы, пресекают выпуск на маршруты неисправных автомобилей, а также контролируют режим труда и отдыха водителей.