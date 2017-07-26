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08:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Полицейский из Уфы помог матери найти пропавшего сына

Парень потерялся в городе-миллионнике.

История началась в Стерлитамаке. Парень совсем недавно освободился из мест не столь отдаленных и поехал в Уфу. Он созвонился с матерью, которая ждала его дома в Краснодарском крае. Однако через несколько дней бывший заключенный перестал выходить на связь.

Обеспокоенная мама тут же написала заявление в полицию.

— Две недели от пропавшего не было вестей. Дело передали сотруднику полиции отдела уголовного розыска МВД по Уфе Марату Джумадилову, — рассказали в пресс-службе республиканского ведомства.

К счастью, все закончилось благополучно. Потерявшегося в городе-миллионнике парня нашли, распечатали ему электронный билет на поезд. Полицейский Джумадилов выполнил свой долг и даже проводил молодого человека на вокзал.

Радостная мама попросила наградить стража порядка и вручить благодарность.

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