Полицейский из Уфы помог матери найти пропавшего сына
Парень потерялся в
Парень потерялся в
История началась в Стерлитамаке. Парень совсем недавно освободился из мест не столь отдаленных и поехал в Уфу. Он созвонился с матерью, которая ждала его дома в Краснодарском крае. Однако через несколько дней бывший заключенный перестал выходить на связь.
Обеспокоенная мама тут же написала заявление в полицию.
— Две недели от пропавшего не было вестей. Дело передали сотруднику полиции отдела уголовного розыска МВД по Уфе Марату Джумадилову, — рассказали в
К счастью, все закончилось благополучно. Потерявшегося в
Радостная мама попросила наградить стража порядка и вручить благодарность.