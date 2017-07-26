На Самарском разъезде в Волгограде введут новую схему движения для авто
На пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Землячки ликвидируют светофоры.
На пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Землячки ликвидируют светофоры.
Левые повороты уберут на Самарском разъезде в Дзержинском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», проезжая часть на разъезде будет расширена за счет уменьшения площади четырех разделяющих островков на улице Исторической, а также организации остановочных карманов для автобусов на проспекте Жукова. Кроме того, планируется расширение в два раза проезжей части для заезда с улицы Землячки на Третью продольную. В границах развязки сделают новые узкие приподнятые направляющие островки и тумбы.
Кроме того, новая схема движения предусматривает, что въезд на перекресток с улицы Землячки и выезд с него на нее будет возможен только с правым поворотом. Здесь уберут несколько светофоров. Выезд с Третьей продольной на улицу Историческую будет возможен через улицу Лесогорскую и шоссе Авиаторов, выезд через местный проезд у автоцентра закроют.
Проект также предусматривает создание дополнительных съездов с Третьей продольной, в том числе на улицу Космонавтов, новые остановочные пункты и регулируемые пешеходные переходы на улице Землячки.