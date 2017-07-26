На Самарском разъезде в Волгограде введут новую схему движения для авто

Левые повороты уберут на Самарском разъезде в Дзержинском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», проезжая часть на разъезде будет расширена за счет уменьшения площади четырех разделяющих островков на улице Исторической, а также организации остановочных карманов для автобусов на проспекте Жукова. Кроме того, планируется расширение в два раза проезжей части для заезда с улицы Землячки на Третью продольную. В границах развязки сделают новые узкие приподнятые направляющие островки и тумбы.

Кроме того, новая схема движения предусматривает, что въезд на перекресток с улицы Землячки и выезд с него на нее будет возможен только с правым поворотом. Здесь уберут несколько светофоров. Выезд с Третьей продольной на улицу Историческую будет возможен через улицу Лесогорскую и шоссе Авиаторов, выезд через местный проезд у автоцентра закроют.