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09:30 (мск), источник: АиФ Волгоград

На Самарском разъезде в Волгограде введут новую схему движения для авто

На пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Землячки ликвидируют светофоры.

Левые повороты уберут на Самарском разъезде в Дзержинском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», проезжая часть на разъезде будет расширена за счет уменьшения площади четырех разделяющих островков на улице Исторической, а также организации остановочных карманов для автобусов на проспекте Жукова. Кроме того, планируется расширение в два раза проезжей части для заезда с улицы Землячки на Третью продольную. В границах развязки сделают новые узкие приподнятые направляющие островки и тумбы.

Кроме того, новая схема движения предусматривает, что въезд на перекресток с улицы Землячки и выезд с него на нее будет возможен только с правым поворотом. Здесь уберут несколько светофоров. Выезд с Третьей продольной на улицу Историческую будет возможен через улицу Лесогорскую и шоссе Авиаторов, выезд через местный проезд у автоцентра закроют.

Проект также предусматривает создание дополнительных съездов с Третьей продольной, в том числе на улицу Космонавтов, новые остановочные пункты и регулируемые пешеходные переходы на улице Землячки.

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