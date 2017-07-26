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08:00 (мск), источник: Tengrinews

Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана

В нескольких областях Казахстана из-за сильной жары объявлено штормовое предупреждение, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Источник: Tengrinews

«Днем 28—29 июля в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, 29—30 июля в Костанайской, Актюбинской областях местами ожидается очень сильная жара 40−43 градусов», — говорится в сообщении синоптиков.

Ранее штормовое предупреждение было объявлено в пяти областях Казахстана. По данным синоптиков, днем 25—29 июля в Карагандинской области местами ожидается очень сильная жара, до 40−42 градусов.

В Кызылординской, Южно-Казахстанской областях 25—29 июля местами ожидается очень сильная жара до 45 градусов. Также температура до 43 градусов прогнозируется синоптиками в Жамбылской и Алматинской областях 26—30 июля.

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