Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана

«Днем 28—29 июля в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, 29—30 июля в Костанайской, Актюбинской областях местами ожидается очень сильная жара 40−43 градусов», — говорится в сообщении синоптиков.

Ранее штормовое предупреждение было объявлено в пяти областях Казахстана. По данным синоптиков, днем 25—29 июля в Карагандинской области местами ожидается очень сильная жара, до 40−42 градусов.