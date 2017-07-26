Сагадиев об открытых дебатах на ТВ: Мне это неинтересно

Источник: Tengrinews

Ранее общественный деятель Мухтар Тайжан предложил Ерлану Сагадиеву устроить дебаты.

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«Министр должен уметь публично отстаивать свои реформы. Биртанов не побоялся, более того, сам предложил дебаты Ошакбаеву…» — написал на своей странице в Facebook Тайжан.

Ерлан Сагадиев ответил, что принимать участие в дебатах не планирует.

«Что касается Тайжана… Я не считаю, что это моя функция. Мне это неинтересно. Я с ним встречаться не собираюсь», — ответил министр в ходе пресс-конференции в здании правительства РК.