Сагадиев об открытых дебатах на ТВ: Мне это неинтересно
Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев отказался принять участие в открытых дебатах на телевидении, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев отказался принять участие в открытых дебатах на телевидении, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Ранее общественный деятель Мухтар Тайжан предложил Ерлану Сагадиеву устроить дебаты.
«Министр должен уметь публично отстаивать свои реформы. Биртанов не побоялся, более того, сам предложил дебаты Ошакбаеву…» — написал на своей странице в Facebook Тайжан.
Ерлан Сагадиев ответил, что принимать участие в дебатах не планирует.
«Что касается Тайжана… Я не считаю, что это моя функция. Мне это неинтересно. Я с ним встречаться не собираюсь», — ответил министр в ходе
Напомним, 21 июля в прямом эфире телеканала «Хабар» прошли теледебаты министра здравоохранения РК Елжана Биртанова и экономиста Рахима Ошакбаева.