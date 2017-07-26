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08:05 (мск), источник: Tengrinews

Сагадиев об открытых дебатах на ТВ: Мне это неинтересно

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев отказался принять участие в открытых дебатах на телевидении, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Ранее общественный деятель Мухтар Тайжан предложил Ерлану Сагадиеву устроить дебаты.

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«Министр должен уметь публично отстаивать свои реформы. Биртанов не побоялся, более того, сам предложил дебаты Ошакбаеву…» — написал на своей странице в Facebook Тайжан.

Ерлан Сагадиев ответил, что принимать участие в дебатах не планирует.

«Что касается Тайжана… Я не считаю, что это моя функция. Мне это неинтересно. Я с ним встречаться не собираюсь», — ответил министр в ходе пресс-конференции в здании правительства РК.

Напомним, 21 июля в прямом эфире телеканала «Хабар» прошли теледебаты министра здравоохранения РК Елжана Биртанова и экономиста Рахима Ошакбаева.

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