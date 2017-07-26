Баскетбольный «Енисей» взял в команду американского рекордсмена

Баскетбольный клуб «Енисей» подписал соглашение с американским центровым Октавиусом Эллисом — в сезоне-2017/2018 баскетболист будет защищать цвета красноярской команды.

24-летний Октавиус Эллис родился и вырос в семье баскетболистов. Его отец выступал за университет Мемфиса, а его кузен Монта Эллис — известный игрок НБА последнего десятилетия, ныне выступающий за клуб «Индиана Пэйсерс». В студенчестве выступал в первом дивизионе NCAA за команду университета Цинциннати.

Не будучи задрафтованным в 2016 году Октавиус подписал свой первый профессиональный контракт с черногорским клубом «Морнар Бар», с которым выступал в чемпионате страны, Адриатической Лиге и Лиге Чемпионов.