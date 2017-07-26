Баскетбольный «Енисей» взял в команду американского рекордсмена
Американский центровой Октавиус Эллис в сезоне-2017/2018 будет защищать цвета красноярской команды.
Американский центровой Октавиус Эллис в сезоне-2017/2018 будет защищать цвета красноярской команды.
Баскетбольный клуб «Енисей» подписал соглашение с американским центровым Октавиусом Эллисом — в сезоне-2017/2018 баскетболист будет защищать цвета красноярской команды.
24-летний Октавиус Эллис родился и вырос в семье баскетболистов. Его отец выступал за университет Мемфиса, а его кузен Монта Эллис — известный игрок НБА последнего десятилетия, ныне выступающий за клуб «Индиана Пэйсерс». В студенчестве выступал в первом дивизионе NCAA за команду университета Цинциннати.
Не будучи задрафтованным в 2016 году Октавиус подписал свой первый профессиональный контракт с черногорским клубом «Морнар Бар», с которым выступал в чемпионате страны, Адриатической Лиге и Лиге Чемпионов.
Средняя статистика баскетболиста за прошлый сезон: в Лиге Чемпионов и Адриатической Лиге — 10 очков, 8 подборов, 1 передача, 1 перехват, 1 блокшот за 23 минуты на паркете. В чемпионате Черногории — 13 очков, 7 подборов, 1 передача, 1 перехват, 1 блокшот за 24 минуты. Также Эллис является рекордсменом Лиги Чемпионов по количеству блокшотов за игру — 7.