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08:15 (мск), источник: Newslab.ru

Баскетбольный «Енисей» взял в команду американского рекордсмена

Американский центровой Октавиус Эллис в сезоне-2017/2018 будет защищать цвета красноярской команды.

Баскетбольный клуб «Енисей» подписал соглашение с американским центровым Октавиусом Эллисом — в сезоне-2017/2018 баскетболист будет защищать цвета красноярской команды.

24-летний Октавиус Эллис родился и вырос в семье баскетболистов. Его отец выступал за университет Мемфиса, а его кузен Монта Эллис — известный игрок НБА последнего десятилетия, ныне выступающий за клуб «Индиана Пэйсерс». В студенчестве выступал в первом дивизионе NCAA за команду университета Цинциннати.

Не будучи задрафтованным в 2016 году Октавиус подписал свой первый профессиональный контракт с черногорским клубом «Морнар Бар», с которым выступал в чемпионате страны, Адриатической Лиге и Лиге Чемпионов.

Средняя статистика баскетболиста за прошлый сезон: в Лиге Чемпионов и Адриатической Лиге — 10 очков, 8 подборов, 1 передача, 1 перехват, 1 блокшот за 23 минуты на паркете. В чемпионате Черногории — 13 очков, 7 подборов, 1 передача, 1 перехват, 1 блокшот за 24 минуты. Также Эллис является рекордсменом Лиги Чемпионов по количеству блокшотов за игру — 7.

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