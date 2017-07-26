Красноярские спасатели получат новый самолет-амфибию Бе-200ЧС
Самолет уже вылетел в Красноярск.
Самолет уже вылетел в Красноярск.
В Красноярск вылетел новый
«По текущему контракту [с МЧС] уже переданы два самолета. Первый Бе-200ЧС заказчик получил 9 января 2017 года, второй самолет передан 23 июля и улетел в Красноярск на место постоянного базирования», — рассказал «Коммерсанту» гендиректор ТАНТК Юрий Грудинин.
Представители МЧС и научный комплекс ведут активные переговоры по поставке дополнительной партии самолетов Бе-200ЧС, однако окончательное решение пока не принято. Сейчас ТАНТК передает МЧС шесть аналогичных самолетов в рамках действующего контракта. По словам Грудинина, передача машин идет в соответствии с договоренностями, а претензий со стороны министерства нет.
Бе-200ЧС — многоцелевой
«КоммерсантЪ» уточняет, что ориентировочный портфель зарубежных заказов не превышает 10−12 самолетов. В число иностраннных покупателей входят Таиланд, Индонезия, Аргентина и Китай. В России самолеты закупает МЧС, в распоряжении которого уже есть восемь подобных машин.