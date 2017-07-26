Красноярские спасатели получат новый самолет-амфибию Бе-200ЧС

В Красноярск вылетел новый самолет-амфибия Бе-200ЧС, предназначенный для тушения пожаров и оказания экстренной помощи. Машину собрали на базе Таганрогского авиационного научно-производственного комплекса (ТАНТК) имени Бериева.

«По текущему контракту [с МЧС] уже переданы два самолета. Первый Бе-200ЧС заказчик получил 9 января 2017 года, второй самолет передан 23 июля и улетел в Красноярск на место постоянного базирования», — рассказал «Коммерсанту» гендиректор ТАНТК Юрий Грудинин.

Представители МЧС и научный комплекс ведут активные переговоры по поставке дополнительной партии самолетов Бе-200ЧС, однако окончательное решение пока не принято. Сейчас ТАНТК передает МЧС шесть аналогичных самолетов в рамках действующего контракта. По словам Грудинина, передача машин идет в соответствии с договоренностями, а претензий со стороны министерства нет.

Бе-200ЧС — многоцелевой самолет-амфибия для тушения пожаров, экстренной помощи в ЧС, поиска и спасения на воде, а также для санитарных и грузовых перевозок. Машина может взять 12 тонн воды, от 30 до 50 пострадавших и до 7,5 тонны грузов. На июль 2017 года выпущено 11 таких самолетов.