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08:18 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярские спасатели получат новый самолет-амфибию Бе-200ЧС

Самолет уже вылетел в Красноярск.

В Красноярск вылетел новый самолет-амфибия Бе-200ЧС, предназначенный для тушения пожаров и оказания экстренной помощи. Машину собрали на базе Таганрогского авиационного научно-производственного комплекса (ТАНТК) имени Бериева.

«По текущему контракту [с МЧС] уже переданы два самолета. Первый Бе-200ЧС заказчик получил 9 января 2017 года, второй самолет передан 23 июля и улетел в Красноярск на место постоянного базирования», — рассказал «Коммерсанту» гендиректор ТАНТК Юрий Грудинин.

Представители МЧС и научный комплекс ведут активные переговоры по поставке дополнительной партии самолетов Бе-200ЧС, однако окончательное решение пока не принято. Сейчас ТАНТК передает МЧС шесть аналогичных самолетов в рамках действующего контракта. По словам Грудинина, передача машин идет в соответствии с договоренностями, а претензий со стороны министерства нет.

Бе-200ЧС — многоцелевой самолет-амфибия для тушения пожаров, экстренной помощи в ЧС, поиска и спасения на воде, а также для санитарных и грузовых перевозок. Машина может взять 12 тонн воды, от 30 до 50 пострадавших и до 7,5 тонны грузов. На июль 2017 года выпущено 11 таких самолетов.

«КоммерсантЪ» уточняет, что ориентировочный портфель зарубежных заказов не превышает 10−12 самолетов. В число иностраннных покупателей входят Таиланд, Индонезия, Аргентина и Китай. В России самолеты закупает МЧС, в распоряжении которого уже есть восемь подобных машин.

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