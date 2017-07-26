Очевидцы сняли, как грузчики пинали посылки на перроне ж/д вокзала
Инцидент произошел рано утром 25 июля.
Инцидент произошел рано утром 25 июля.
На железнодорожном вокзале в Красноярске грузчики небрежно выкидывали посылки из вагона. Видео от очевидцев появилось на сайте телеканала ТВК.
Инциент произошел ранним утром 25 июля. На кадрах видно, как мужчины выкидывают посылки из вагона прямо на перрон, а другие — пинают их и скидывают в кучу.
Как выяснилось, рабочие разгружали коробки с обувью. В
Отметим, частные компании часто пользуются товарными и почтовыми вагонами для транспортировки грузов. На записи не видно ни одной фирменной почтовой коробки.