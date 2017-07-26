Очевидцы сняли, как грузчики пинали посылки на перроне ж/д вокзала

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На железнодорожном вокзале в Красноярске грузчики небрежно выкидывали посылки из вагона. Видео от очевидцев появилось на сайте телеканала ТВК.

Инциент произошел ранним утром 25 июля. На кадрах видно, как мужчины выкидывают посылки из вагона прямо на перрон, а другие — пинают их и скидывают в кучу.

Как выяснилось, рабочие разгружали коробки с обувью. В пресс-службе КрасЖД поясняют, что на посылки в этот момент выгружали не сотрудники железной дороги, а рабочие самого получателя.