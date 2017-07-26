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12:10 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске прошёл творческий вечер памяти Владимира Высоцкого

В Красноярске почтили память Владимира Высоцкого — исполнилось ровно 37 лет со дня гибели легендарного актёра и поэта. На Театральной площади артисты из разных уголков края исполнили бессмертные произведения кумира миллионов.

Источник: Вести - Красноярск

На фестиваль «Красноярск поёт Высоцкого» пришли тысячи поклонников актёра, поэта и певца. Многие приехали на концерт из других городов. Такой ажиотаж в очередной раз подтверждает, что популярность песен Высоцкого не угасает. Пели все — так сказать, «всем миром».

— Очень люблю песни Высоцкого, это песни нашей молодости. Это правда жизни. Пели, поют и будут петь!

— Творчество Высоцкого для меня не просто слова, я по-настоящему его фанатка. И возраст не показатель: он поёт о вещах, которые может понять каждый.

Фестиваль «Красноярск поёт Высоцкого» проходит каждое лето с 2005 года. Так поклонники отдают дань уважения любимому артисту — исполнилось 37 лет со дня его гибели. Известные красноярские вокалисты, барды, музыкальные группы, а также гости фестиваля из других городов — всего около 30 коллективов исполнили знаменитые и редкие песни Высоцкого, причём в разных жанрах и стилях.

«Аранжировки делаем новые. Тем более мы в Красноярске представляем рок-культуру, и именно в эту рок-культуру мы переносим некоторые его произведения. Вроде получается. Творчество Высоцкого не просто живёт, оно процветает и развивается в разных стилях», — рассказал участник музыкальной группы «Второе дыхание» Константин Дайнеко.

На фестивале стартовал сбор средств на памятник Владимиру Высоцкому в Красноярске. На монумент необходимо порядка 8 миллионов рублей. Его установят на левобережной набережной, эскиз уже существует, он согласован с городским советом.


Владислав ТАМОШАУСКАС

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