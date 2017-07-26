Напустить тумана вокруг своего будущего пытаются в ДВГУПС в разгар вступительной кампании
Между тем, обеспокоенные родители бьют тревогу, опасаясь за судьбу своих детей.
Между тем, обеспокоенные родители бьют тревогу, опасаясь за судьбу своих детей.
Хабаровск, 26 июля, AmurMedia.
Серьезные трудности с получением информации об сроке аккредитации ДВГУПС испытывают родители абитуриентов в Хабаровском крае. В приемной комиссии конкретных сведений по этому поводу, по уверениям родителей, чьи дети выбрали этот вуз, получить не удается даже после настойчивых просьб. Об этом в ИА AmurMedia написала письмо группа родителей абитуриентов.
В редакцию обратились встревоженные родители абитуриентов, поступающих в Дальневосточный государственный университет путей сообщения. По уверениям людей, переживающих за успешность поступления своих отпрысков, они не могут получить актуальную и достоверную информацию о сроке аккредитации вуза.
«Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте ДВГУПС, срок госаккредитации истекает уже в ноябре. Приемная комиссия никакой конкретной информации о дальнейшей аккредитации не дает. А в другом вузе при поступлении даже говорят, что поступайте к нам, так как в ДВГУПС сложная ситуация с прохождением аккредитации» — сообщают в своем послании встревоженные родители.
Более того, родители напоминают, что одним из исходов ситуации может стать то, что вуз не пройдет аккредитацию и это создаст дополнительные проблемы для поступающих молодых людей.
«Это грозит тем, что наши дети не получат диплом гособразца, а юноши вообще не доучатся, так как потеряют право на отсрочку от армии и будут призваны» — подчеркивают в своем послании родители.
По мнению одной из родительниц, также обратившейся в редакцию с письмом, абитуриентам должны прояснить положение, чтобы молодежь могла решить, в каком вузе ей учиться.
«Я считаю, пусть университет открыто прокомментирует сложившуюся ситуацию», — уверена одна из родительниц Татьяна Долженко.
Как ни странно, в вузе прояснить информацию с аккредитацией оперативно не смогли. Руководитель
— У меня информации нет. Мы этот процесс не курируем. Когда все процессы пройдут, к осени все закончится, мы разошлем
Заметим, что согласно официальному реестру организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, срок действия свидетельства ДВГУПС истекает 21.11.2017.
Редакция направила официальный запрос в ДВГУПС и федеральное министерство образования и науки.