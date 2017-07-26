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08:25 (мск), источник: AmurMedia.ru

Напустить тумана вокруг своего будущего пытаются в ДВГУПС в разгар вступительной кампании

Между тем, обеспокоенные родители бьют тревогу, опасаясь за судьбу своих детей.

Источник: РИА "Новости"

Хабаровск, 26 июля, AmurMedia.

Серьезные трудности с получением информации об сроке аккредитации ДВГУПС испытывают родители абитуриентов в Хабаровском крае. В приемной комиссии конкретных сведений по этому поводу, по уверениям родителей, чьи дети выбрали этот вуз, получить не удается даже после настойчивых просьб. Об этом в ИА AmurMedia написала письмо группа родителей абитуриентов.

В редакцию обратились встревоженные родители абитуриентов, поступающих в Дальневосточный государственный университет путей сообщения. По уверениям людей, переживающих за успешность поступления своих отпрысков, они не могут получить актуальную и достоверную информацию о сроке аккредитации вуза.

«Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте ДВГУПС, срок госаккредитации истекает уже в ноябре. Приемная комиссия никакой конкретной информации о дальнейшей аккредитации не дает. А в другом вузе при поступлении даже говорят, что поступайте к нам, так как в ДВГУПС сложная ситуация с прохождением аккредитации» — сообщают в своем послании встревоженные родители.

Более того, родители напоминают, что одним из исходов ситуации может стать то, что вуз не пройдет аккредитацию и это создаст дополнительные проблемы для поступающих молодых людей.

«Это грозит тем, что наши дети не получат диплом гособразца, а юноши вообще не доучатся, так как потеряют право на отсрочку от армии и будут призваны» — подчеркивают в своем послании родители.

По мнению одной из родительниц, также обратившейся в редакцию с письмом, абитуриентам должны прояснить положение, чтобы молодежь могла решить, в каком вузе ей учиться.

«Я считаю, пусть университет открыто прокомментирует сложившуюся ситуацию», — уверена одна из родительниц Татьяна Долженко.

Как ни странно, в вузе прояснить информацию с аккредитацией оперативно не смогли. Руководитель пресс-службы ДВГУПС Сергей Хамзин не смог дать ответ, сославшись на то, что это не в его обязанностях.

— У меня информации нет. Мы этот процесс не курируем. Когда все процессы пройдут, к осени все закончится, мы разошлем пресс-релиз. А то, что подают сейчас заявления — ничего страшного, — уклончиво сообщил Сергей Хамзин.

Заметим, что согласно официальному реестру организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, срок действия свидетельства ДВГУПС истекает 21.11.2017.

Редакция направила официальный запрос в ДВГУПС и федеральное министерство образования и науки.

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