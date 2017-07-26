Завтра Приморье накроют дожди
Температура опустится на несколько градусов.
Температура опустится на несколько градусов.
Владивосток, 26 июля, PrimaMedia.
Неглубокий циклон с фронтальными разделами подойдет сегодня ночью к Приморью. Уже ночью в западных районах края начнутся дожди, которые днем распространятся на большую часть края. Интенсивность осадков местами увеличится, сообщили ИА PrimaMedia в
Южное побережье завтра накроет туман. Минимальная температура +12…+17°C, в восточной половине края воздух при прояснениях выхолодится до +5…+11°C. Днем в континентальных районах будет жарко, +23…+30°C. На побережье будет выноситься воздух с моря, здесь прохладнее, +17…+22°C.
Завтра в краевом центре завтра облачно, утром местами туман, слабая морось, в конце дня возможен небольшой дождь. Ветер