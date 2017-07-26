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09:51 (мск), источник: Sputnik.md

Точный прогноз погоды в Молдове на 27 и 28 июля

Sputnik публикует прогноз погоды на сегодня, среду, 26 июля, а также ближайшие два дня — четверг, 27 июля, и пятницу, 28 июля.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Сегодня в среду, 26 июля, в Молдове ожидается ясная погода, будет жарко, однако синоптики не исключают вероятность грозовых дождей.

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Температура воздуха днем в Кишиневе составит + 28+29 С. В ночные часы в столице будет + 19 + 20 С. На юге страны днем + 30 + 31 С, на севере + 27 + 28 С.

Давление — 738 мм.рт.ст. Такое давление считается пониженным, поэтому всем метеозависимым людям врачи рекомендуют следить за своим самочувствием и принимать назначенные препараты. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением!

Влажность воздуха 42%, однако при этом сохраняется возможность проливных дождей в ближайшие два дня — и в четверг, 27 июля, и в пятницу, 28 июля.

Температурный максимум в ближайшие два дня составит + 30 С.

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