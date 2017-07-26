Точный прогноз погоды в Молдове на 27 и 28 июля

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Сегодня в среду, 26 июля, в Молдове ожидается ясная погода, будет жарко, однако синоптики не исключают вероятность грозовых дождей.

Читайте также В Молдову приходят дожди с грозами

Температура воздуха днем в Кишиневе составит + 28+29 С. В ночные часы в столице будет + 19 + 20 С. На юге страны днем + 30 + 31 С, на севере + 27 + 28 С.

Давление — 738 мм.рт.ст. Такое давление считается пониженным, поэтому всем метеозависимым людям врачи рекомендуют следить за своим самочувствием и принимать назначенные препараты. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением!

Влажность воздуха 42%, однако при этом сохраняется возможность проливных дождей в ближайшие два дня — и в четверг, 27 июля, и в пятницу, 28 июля.