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12:59 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Минобрнауки впервые потребовало от вуза вернуть средства правительственной программы

Как стало известно «Ъ», Минобрнауки потребовало от МИФИ вернуть средства государственного мегагранта — такое произошло впервые за всю историю программы, запущенной Владимиром Путиным в 2010 году. Чиновники утверждают, что вуз должен выплатить в бюджет 22,5 млн руб., поскольку его лаборатория не достигла обещанных государству результатов, а ведущий ученый, гражданин США, «не выполнил обязательств по личному присутствию». Ученые заявляют: проблемы с исследованиями начались из-за того, что руководство МИФИ отказывалось обеспечивать финансирование. Ректорат называет эти претензии «иждивенческой позицией», администрация вуза убеждена, что лаборатория должна сама зарабатывать деньги. Сейчас Минобрнауки разрабатывает механизм возврата мегагранта в бюджет: это может коснуться всех сотрудников МИФИ, которых уже предупреждают о возможном урезании зарплат.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Евгений Григорьев и Анатолий Жолнин поступили в МИФИ в 1969 году, оба окончили вуз и аспирантуру, где исследовали воздействие электромагнитных полей на материалы. В 1980-х защитили кандидатские диссертации, после чего дороги ученых временно разошлись. В перестройку господин Жолнин занялся кооперативами, «потом посредничество, торговля вплоть до вагонов с холодильниками, три года наружная реклама». Когда его знакомым удалось «заработать деньги на завод по переработке алюминия», Анатолий Жолнин присоединился к ним, но и на заводе продолжал заниматься научными исследованиями. Господин Григорьев остался в МИФИ учить студентов физике, а параллельно «продолжал для души заниматься любимой тематикой». В 2008 году на симпозиуме по порошковой металлургии Евгений Григорьев познакомился с Евгением Олевским, известным ученым с Украины, который эмигрировал в США и работал в университете Сан-Диего.

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«Он занимается низковольтным спарк-плазменным спеканием порошков, а у нас было высоковольтное спекание, — рассказал “Ъ” господин Григорьев.— Мы нашли общие интересы, продолжили общаться». Когда в 2010 году правительство Владимира Путина утвердило программу мегагрантов, ученый из МИФИ предложил университету и американскому коллеге подать совместную заявку. В конце 2011 года им удалось выиграть грант на создание в МИФИ лаборатории электромагнитных методов производства новых материалов. К работе подключился и Анатолий Жолнин: «Я понял — все остальное, кроме науки, не для меня».

«Мы используем мощные, как удар молнии, электрические разряды, воздействуем ими на дисперсные среды и порошки. В основном металлические, но не только, — говорит господин Григорьев.— Традиционный метод порошковой металлургии — это когда заготовку греют в печи десятки часов, пока она не спечется. А у нас весь процесс может занимать от 5−10 минут до микросекунд, причем получившийся материал обладает гораздо лучшими свойствами». Господин Григорьев вспоминает, как в советское время их лаборатория создавала уникально твердый сплав с добавлением алмаза, а также танталовые конденсаторы повышенной емкости. «Но в перестройку многие наши проекты были закрыты», — вздыхает он.

Группа под руководством ведущего ученого Евгения Олевского получила из российского бюджета 150 млн руб. на 2011−2013 годы.

Ученые говорят, что в первые три года у них не возникло особенных проблем — только привычные бюрократические проволочки. Первый транш пришел лишь в ноябре 2011 года, а уже в декабре лаборатория должна была сдать отчет о проделанной за год работе. «Первое оборудование пришлось заказывать под честное слово, без оплаты, — вспоминает господин Григорьев.— Вуз выдал разрушенное помещение, мы делали капитальный ремонт». А гражданин США Евгений Олевский полтора месяца не мог получить пропуск в закрытый ядерный вуз — руководил работой из общежития.

«Ищите деньги сами»

В 2013 году лаборатория успешно отчиталась о выполнении мегагранта. «Мы собрали все возможное оборудование по работе с порошками — и высоковольтное, и низковольтное, и магнитно-импульсное прессование, и микроволновое спекание, — говорит господин Григорьев. — Больше нигде в мире нет такого оборудования в одной лаборатории». В 2013 году коллектив Евгения Олевского совместно с МИФИ подал заявку на продление мегагранта. Министерство заключило дополнительное соглашение: государство в 2014 году выделяет лаборатории 22,5 млн руб., а в 2015 году столько же должен предоставить вуз из внебюджетных источников. При этом в договоре подчеркивалось: если вуз не выплачивает свою долю, он обязан вернуть и бюджетные деньги. Именно с этим пунктом и возникли проблемы.

2014 год прошел в обычном режиме, мы истратили 19,5 млн руб., остаток министерство заморозило. А в 2015 году вуз просто не стал перечислять средства.
Евгений Григорьев

«С января лаборатория была вынуждена работать не в полную мощность. Запасы расходников быстро закончились, перелеты ученому из США не оплачивались, сотрудники получали только небольшой оклад без надбавок, составляющих основную часть зарплаты. «На все вопросы администрация вуза отвечала: «Ищите деньги сами»», — сетует господин Григорьев.

В мае Евгений Олевский в официальном письме уведомил ректора, что работа практически встала. Не получив ответа, он улетел в США раньше положенного срока и стал руководить коллективом дистанционно (на письмо «Ъ» с просьбой о комментарии американский ученый не ответил). Коллектив добился от министерства разморозки оставшихся с 2014 года бюджетных 2,5 млн руб., на них лаборатория работала до конца года.

В апреле 2016 года министерский совет по грантам решил, что обе стороны не выполнили условия продления мегагранта: вуз не перечислил деньги, а Евгений Олевский проработал в России меньше, чем требовалось по договору. Но «с учетом перспективности научных исследований и значимости достигнутых результатов» совет дал второй шанс: соглашение продлили на 2016 год, чтобы МИФИ и лаборатория смогли закрыть долги.

«Но администрация вуза и после этого не дала положенных по договору денег, — утверждает Евгений Григорьев.— У Олевского закончилась виза высококвалифицированного сотрудника, без зарплаты от МИФИ он не мог легально приехать». Лаборатория продолжала работу и даже получила трехлетний грант от государственного Российского научного фонда (РНФ) — по 6 млн руб. в год. «В конце ноября мы обратились к коллегам с девятой кафедры, у которых были хоздоговоры на 18 млн руб. Они согласились оформить их как вузовское софинансирование, мы добавили 6 млн руб. от РНФ и таким образом самостоятельно выполнили условие о выплате вузом 22,5 млн руб., — рассказывает господин Григорьев.— Мы думали, совет примет во внимание, что финансирование пришло слишком поздно, поэтому Олевский не успел оформить визу и приехать». «И мы надеялись, совет учтет, что у нас есть научные достижения, публикации, патенты. Увидит, что лаборатория состоялась и успешно развивается даже без ведущего ученого», — добавляет Анатолий Жолнин. В декабре лаборатория получает еще один грант — трехлетнее госзадание от Минобрнауки по 10 млн руб. в год.

В конце 2016 года коллектив отправил в совет по грантам отчет о работе. Независимые научные эксперты, анонимно оценивавшие работу лаборатории, дали положительное заключение:

«Исследования по проекту выполнены качественно и в полном объеме», «проект в целом состоялся на высоком уровне, все цели и задачи выполнены».

Но в апреле 2017 года совет по грантам решил признать проект «нерезультативным» из-за «невыполнения ведущим ученым обязательств по личному присутствию в вузе». Министерство потребовало от вуза вернуть выделенные еще в 2014 году 22,5 млн руб.

«Это неуважение и к государству, и к министерству»

Ученые говорят, что такое решение было для них абсолютно неожиданным. Они перечисляют для «Ъ» достижения лаборатории: 115 научных статей (43 — в системе Web of Science), 127 докладов на конференциях, 18 патентов, участие в Межгосударственной программе инновационного сотрудничества стран—участниц СНГ, работы по изготовлению таблеток СНУП-топлива для реактора ОД БРЕСТ-300. Евгений Григорьев упоминает, что сейчас лаборатория обсуждает возможность участия в проекте по подготовке бронезащиты отечественного VIP-автомобиля для руководства страны, «но не уверен, что об этом можно рассказывать СМИ». «В общем, лаборатория наша состоялась, мы готовы работать, заниматься наукой, — говорит он.— Но для чиновников важны только формальные показатели».

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«Независимые эксперты положительно оценили научную программу лаборатории, но кроме нее существуют требования правительственного постановления. Это количество статей, патентов, срок пребывания в России ведущего ученого, — объясняет “Ъ” представитель компании “Инконсалт К” (выполняет функции проектного офиса для программы мегагрантов).— Поэтому совет по грантам посчитал работу лаборатории невыполненной». И добавляет: «Им и так пошли навстречу, продлили договор, а они снова не выполнили. Это неуважение и к государству, и к министерству».

В Минобрнауки подтвердили «Ъ», что впервые требуют вернуть средства мегагранта. Замдиректора департамента науки Минобрнауки Ирина Мосичева затруднилась дать «однозначный» ответ, кто виноват в сложившейся ситуации. «Когда зарубежный ученый едет в нашу страну, он должен понимать, что несет ответственность за полученные средства. По масштабам зарубежных стран это, может быть, не очень серьезные деньги, но по масштабам РФ — достаточно большая сумма», — говорит чиновник. Руководство МИФИ, рассуждает Ирина Мосичева, тоже должно было продумать все последствия. По условиям правительственного постановления «именно великий ученый распоряжается грантами, а софинансирование и ответственность несет вуз». «Я не буду комментировать закон, не я его создавала. Но если у других все получается, а тут нет… Значит, не закон плохой, — говорит представитель Минобрнауки.— Если ректор, ввязался в эту игру, он должен был отдавать отчет в рисках. Если он подписывал документ, то это и его зона ответственности».

Сейчас министерство пытается разработать нормативную базу для возврата средств мегагрантов, «раньше даже не предполагалось, что это понадобится». «Пусть механизма возврата средств пока нет, деньги пора искать, — говорит Ирина Мосичева.— И, как я понимаю, сейчас вуз решает, кого еще они подстригут».

После решения совета по грантам администрация МИФИ распорядилась заблокировать все счета лаборатории. «Причем не только зарплаты, но и средства грантов РНФ и Минобрнауки, — говорит господин Григорьев.— Сейчас мы просто не можем выполнять госзадание». На все обращения с просьбой разморозить счета вуз дает один ответ: подготовьте предложения по возврату средств, говорит ученый.

«Нельзя бесконечно жить на субсидиях»

Остается непонятным, почему руководство МИФИ не выполнило пункт договора о выплате 22,5 млн руб.

В ректорате «Ъ» рассказали, что изначально не собирались их платить, ученые якобы обещали вузу, что заработают сами. «Когда Олевский и Григорьев обосновывали заявку на мегагрант, они говорили: “Мы купим оборудование, создадим инновационную продукцию, выстроится очередь из заказчиков, вуз получит контракты с бизнесом”», — вспоминает проректор МИФИ по науке Николай Каргин. По его словам, через три года ученые пришли с идеей о продлении мегагранта, но их сразу предупредили, что вуз не сможет найти 22,5 млн руб. «Я был свидетелем: Олевский и Григорьев в кабинете ректора били себя в грудь и заверяли: “Да мы себя уважать не будем, если денег не найдем”, — говорит господин Каргин.— Но когда этого не произошло, лаборатория начала апеллировать к букве договора. Дало им государство 22,5 млн, а теперь еще вуз должен 22,5 млн. Как в бездонную бочку».

Руководство университета считает, что у их оппонентов «циничная иждивенческая позиция». Первый проректор МИФИ Олег Нагорнов говорит, что вуз и так достаточно вкладывался в лабораторию: «Мы предоставили большое помещение, мы с 2011 года оплачивали тепло, воду, электричество — а у них очень энергозатратная технология. И 18 млн от кафедры, которые были засчитаны как софинансирование, — это тоже университетские деньги». По мнению ректората, «в текущей экономической ситуации» ученые уже не могут позволить себе просто заниматься исследованиями за счет бюджета — наука должна зарабатывать. «Если заявили патент, патент должен приносить деньги. Если получили новый материал, продвигайте его в промышленность», — объясняет этот принцип Николай Каргин. Полученные коллективом гранты РНФ и Минобрнауки его не впечатляют.

«Это не показатель успешности лаборатории, — пожимает плечами проректор.— Это опять бюджетные деньги. Государство дало им большой мегагрант, теперь выдает гранты поменьше. Они занимаются промышленной технологией, но почему-то хотят, чтобы государство их все время спонсировало».

При этом сам МИФИ живет в основном на бюджетные деньги. «У других вузов большой поток платных студентов, но не так много людей пойдет учиться физике за деньги, — говорит Олег Нагорнов.— Мы зарабатываем научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками». Но зарабатывать наукой у руководства МИФИ тоже пока не получается. Администрация МИФИ не стала раскрывать «Ъ» суммы, привлеченные из внебюджетных источников, но некоторые данные об этом опубликованы на сайте университета. В 2016 году подавляющее большинство заказов поступило от Минобрнауки, Минпромторга, Минздрава, Минобороны и ФСБ, а также государственных научных фондов РНФ и РФФИ. На хоздоговорах с промышленностью вуз заработал всего 20,5 млн руб., «зарубежные» источники дали 6,3 млн руб. Солидные суммы получены от «Росатома» (281,2 млн руб.) и «Роскосмоса» (199,4 млн руб.), но и это, строго говоря, государственные компании.

«Мы именно поэтому интересовались Олевским как западным ученым, “бизнесовым”. Такой ученый должен принести в Россию не только новые технологии, но и новую культуру, — объясняет проректор Каргин.— Мы ждали, что он научит сотрудников коммерциализировать продукцию, выстраивать отношения с индустриальными партнерами. Статью напечатать — это, конечно, хорошо. Но дальше возникает вопрос, как заработать на полученной технологии. Нельзя бесконечно жить на субсидиях».

«Мы готовы сотрудничать с промышленностью, но мы все-таки занимаемся фундаментальной наукой, а бизнесу нужно серийное производство, поточная линия. У них нет задачи поддерживать науку», — говорит «Ъ» Анатолий Жолнин. Но проректор Николай Каргин не считает, что группа Олевского занимается фундаментальной наукой: «Когда люди звезды изучают, строение Вселенной, вопросов нет — на этом не заработать. А у них даже лаборатория называется — производства новых материалов. И какой новый материал они дали?».

«У нас в стране ученых очень много. А возьмите телефон, или кондиционер, или монитор — они ведь не в России сделаны. Олевский зарабатывает наукой очень много денег там, на Западе. Мы ожидали, что и здесь он начнет зарабатывать».
Олег Нагорнов
Проректор НИЯУ МИФИ

Требование министерства вернуть полученные лабораторией 22,5 млн руб. в МИФИ не считают полностью справедливым. «Согласно законодательству, ведущий ученый автономен от вуза и сам решает, как потратить мегагрант, — говорит Николай Каргин.— Вуз не имеет права вмешиваться в его расходы. Но случись что, финансовую ответственность несет именно университет». Тем не менее МИФИ начал поиск денег. «У нас два выхода, строго говоря. Первый — просто закрыть лабораторию, распродать имущество и таким образом покрыть долг, — предполагает Олег Нагорнов.— Но мы хотим, чтобы лаборатория развивалась, внедряла технологии, университет получал доход». Поэтому администрация МИФИ собирается «переформатировать команду лаборатории» и привлечь новых людей, которые смогут выстроить отношения с бизнесом.

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Начальник организационно-правового департамента МИФИ Дмитрий Лозовский подтверждает финансовую блокировку лаборатории: «Ученый совет единогласно принял решение приостановить дополнительные траты по проекту до определения источников возврата долга». Господин Лозовский подчеркивает, что остатки коллектива лаборатории продолжают получать минимальный оклад, а лишение надбавок является законным правом работодателя, «стимулирующие выплаты назначают по достижении результата, а результат у них — долг в 22,5 млн». Проректор Каргин считает, что финансовая блокировка лаборатории никак не мешает ученым вести работу для РНФ и Минобрнауки: «Все необходимое оборудование у них есть и, кстати, принадлежит университету. Конечно, за четыре года мегагранта они привыкли к очень серьезным заработным платам. Но с помощью блокировки мы хотим, чтобы они поняли: проблему возврата денег надо решать вместе. В любом случае за чей-то счет придется их возвращать. А они не идут на переговоры».

Уже после беседы с «Ъ» администрация МИФИ сняла Евгения Григорьева с должности руководителя лаборатории. Несколько сотрудников МИФИ на правах анонимности заявили «Ъ», что их предупредили о возможном временном сокращении зарплатных надбавок для возврата долга за мегагрант.

Александр Черных

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