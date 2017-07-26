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08:37 (мск), источник: ЕАН

Azur Air вновь задержала рейс из Кольцово

Авиакомпания Azur Air на восемь часов задерживает отправку рейса из Екатеринбурга в Анталью. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Boeing-767−300 должен был отправиться еще в 03:30, а теперь его вылет перенесен на 11:40. В качестве причины задержки указана «подготовка рейса».

В пресс-службе Кольцово пообещали предоставить комментарии чуть позже.

Отметим, что Azur Air уже не первый раз фигурирует в новостях о задержках рейсов.

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