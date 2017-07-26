Azur Air вновь задержала рейс из Кольцово
Авиакомпания Azur Air на восемь часов задерживает отправку рейса из Екатеринбурга в Анталью. Об этом свидетельствуют данные
Авиакомпания Azur Air на восемь часов задерживает отправку рейса из Екатеринбурга в Анталью. Об этом свидетельствуют данные
Boeing-767−300 должен был отправиться еще в 03:30, а теперь его вылет перенесен на 11:40. В качестве причины задержки указана «подготовка рейса».
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Отметим, что Azur Air уже не первый раз фигурирует в новостях о задержках рейсов.