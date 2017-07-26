Погода в Новосибирске на 27—29 июля: жарко в четверг
В ближайшие дни повышение температуры до 26−32 градусов придет в Новосибирскую область, после чего жара несколько спадет. Ожидается неустойчивая погода, возможны дожди, в том числе грозовые.
В ближайшие дни повышение температуры до 26−32 градусов придет в Новосибирскую область, после чего жара несколько спадет. Ожидается неустойчивая погода, возможны дожди, в том числе грозовые.
27 и 28 июля на погоду в Новосибирской области будет оказывать влияние
Температура в области к 27 июля может достигнуть значений в 26−32 градуса тепла. Однако с прохождением нового циклона произойдет вторжение чуть более холодных воздушных масс, и
Упадет также и минимальная утренняя температура. Если в ближайшие дни ожидается до 14−20 градусов, то к 29 июля утренняя температура понизится до 12−17 градусов. Также в утренние часы могут быть туманы.
Гидрометцентр России прогнозирует в Новосибирской области постепенное снижение дневной температуры с 29 градусов 27 июля до 25 градусов 29 июля. По данным синоптиков, в эти дни возможны небольшие дожди, вероятность осадков достаточно высока — 61% в четверг, 87% в пятницу и 84% в субботу. Скорость ветра составит в среднем 3−4 метра в секунду.
В свою очередь, «Яндекс. Погода», рассчитанная по технологии Meteum, прогнозирует в Новосибирске
По данным iOS Apple, в четверг в Новосибирске ожидается до 29 градусов, в пятницу — до 26 градусов, в субботу — до 22 градусов. Однако осадков в четверг и пятницу система не предсказывает, а вот в субботу ожидается дождь.
Как подчеркнул Ренад Ягудин, небольшой дождь и гроза не исключают друг друга. «Конечно, небольшой дождь может быть с грозой. У нас бывают и сухие грозы. У нас могут быть сочетания, что отдаленная гроза громыхает, а над конкретным пунктом никакого дождя нет. Хотя, конечно, могут быть и грозы с обильными дождями», — уточнил специалист.