Более 350 человек разыскивают пропавшую в Сатке школьницу

В мероприятиях по поиску 14-летней девочки, пропавшей после посещения поликлиники в Сатке (Челябинская область), задействованы 150 полицейских, 200 волонтеров, а также сотрудники МЧС и Поисково-спасательной службы города, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации заместителя начальника ОМВД по Саткинскому району Руслана Саматова, создано более 20 поисковых групп.

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В настоящее время полностью исследованы Малая Запань, прилегающий лесной массив, близлежащие гаражные кооперативы, проведен обход домов и дворов на улицах Пролетарская, Солнечная и Бакальская. Специалисты МЧС и Поисково-спасательной службы совместно с правоохранительными органами осмотрели водную гладь Саткинского городского пруда и реки Большая Сатка. Пока поиски результатов не принесли.

Напомним, по факту исчезновения девочки возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Как отметили в СК, «имеются основания полагать, что в отношении девочки совершено преступление», так как она никого не предупреждала о намерении уйти из дома. На месте работают следователи-криминалисты аппарата следственного управления.

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