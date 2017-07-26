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09:36 (мск), источник: dostup1.ru

Более 350 человек разыскивают пропавшую в Сатке школьницу

Создано более 20 поисковых групп. Пока нет никакой информации о местонахождении ребенка.

В мероприятиях по поиску 14-летней девочки, пропавшей после посещения поликлиники в Сатке (Челябинская область), задействованы 150 полицейских, 200 волонтеров, а также сотрудники МЧС и Поисково-спасательной службы города, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации заместителя начальника ОМВД по Саткинскому району Руслана Саматова, создано более 20 поисковых групп.

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В настоящее время полностью исследованы Малая Запань, прилегающий лесной массив, близлежащие гаражные кооперативы, проведен обход домов и дворов на улицах Пролетарская, Солнечная и Бакальская. Специалисты МЧС и Поисково-спасательной службы совместно с правоохранительными органами осмотрели водную гладь Саткинского городского пруда и реки Большая Сатка. Пока поиски результатов не принесли.

Напомним, по факту исчезновения девочки возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Как отметили в СК, «имеются основания полагать, что в отношении девочки совершено преступление», так как она никого не предупреждала о намерении уйти из дома. На месте работают следователи-криминалисты аппарата следственного управления.

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Школьница вышла из дома 24 июля около 12.00 и направилась в поликлинику. После посещения врача она позвонила маме и сообщила, что идет домой. Однако до сих пор о местонахождении ребенка нет никаких сведений. Родственники характеризуют пропавшую, как «домашнюю девочку», которая всегда предупреждала родителей о том, что собирается на прогулку.

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