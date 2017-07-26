Более 350 человек разыскивают пропавшую в Сатке школьницу
Создано более 20 поисковых групп. Пока нет никакой информации о местонахождении ребенка.
Создано более 20 поисковых групп. Пока нет никакой информации о местонахождении ребенка.
В мероприятиях по поиску 14-летней девочки, пропавшей после посещения поликлиники в Сатке (Челябинская область), задействованы 150 полицейских, 200 волонтеров, а также сотрудники МЧС и
По информации заместителя начальника ОМВД по Саткинскому району Руслана Саматова, создано более 20 поисковых групп.
В настоящее время полностью исследованы Малая Запань, прилегающий лесной массив, близлежащие гаражные кооперативы, проведен обход домов и дворов на улицах Пролетарская, Солнечная и Бакальская. Специалисты МЧС и
Напомним, по факту исчезновения девочки возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Как отметили в СК, «имеются основания полагать, что в отношении девочки совершено преступление», так как она никого не предупреждала о намерении уйти из дома. На месте работают
Школьница вышла из дома 24 июля около 12.00 и направилась в поликлинику. После посещения врача она позвонила маме и сообщила, что идет домой. Однако до сих пор о местонахождении ребенка нет никаких сведений. Родственники характеризуют пропавшую, как «домашнюю девочку», которая всегда предупреждала родителей о том, что собирается на прогулку.