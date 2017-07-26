На карте Перми обнаружился дом-призрак

Мой адрес не дом и не улица, а просто пожарное депо. Так на полном серьезе говорят о себе 6 семей не живущих, а выживающих в пермском микрорайоне ПДК в разрушающемся на глазах доме-призраке, о котором даже в мэрии ничего не знают. Жильцы есть, и у них в паспортах стоит штамп о прописке, а вот самого дома нет. По документам это склад. И у склада объявился несговорчивый хозяин. Как так вышло?