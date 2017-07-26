На карте Перми обнаружился дом-призрак
О доме, в котором живут 6 семей, не знают даже в мэрии.
О доме, в котором живут 6 семей, не знают даже в мэрии.
Мой адрес не дом и не улица, а просто пожарное депо. Так на полном серьезе говорят о себе 6 семей не живущих, а выживающих в пермском микрорайоне ПДК в разрушающемся на глазах
В 50-е годы в этом здании на первом этаже располагалось пожарное депо, в общежитии на втором сотрудникам давали квартиры. Ордера на жилплощадь хранились в архиве, который сгорел. Единственные документы, которые сегодня есть на руках у жильцов — прописка в паспорте — без адреса, просто Пождепо, да и та не у всех.
В 2005 году жители узнали, что их дом купила организация ООО «Уютный дом», причем по документам пождепо — нежилое помещение. И вот сейчас новый виток истории — здание признано аварийным. Собственник выселяет людей на улицу. 6 семей — маленькие дети, пенсионеры, инвалиды — те, кому ехать просто некуда.