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09:35 (мск), источник: Вести - Пермь

На карте Перми обнаружился дом-призрак

О доме, в котором живут 6 семей, не знают даже в мэрии.

Источник: Вести - Пермь

Мой адрес не дом и не улица, а просто пожарное депо. Так на полном серьезе говорят о себе 6 семей не живущих, а выживающих в пермском микрорайоне ПДК в разрушающемся на глазах доме-призраке, о котором даже в мэрии ничего не знают. Жильцы есть, и у них в паспортах стоит штамп о прописке, а вот самого дома нет. По документам это склад. И у склада объявился несговорчивый хозяин. Как так вышло?

В 50-е годы в этом здании на первом этаже располагалось пожарное депо, в общежитии на втором сотрудникам давали квартиры. Ордера на жилплощадь хранились в архиве, который сгорел. Единственные документы, которые сегодня есть на руках у жильцов — прописка в паспорте — без адреса, просто Пождепо, да и та не у всех.

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В 2005 году жители узнали, что их дом купила организация ООО «Уютный дом», причем по документам пождепо — нежилое помещение. И вот сейчас новый виток истории — здание признано аварийным. Собственник выселяет людей на улицу. 6 семей — маленькие дети, пенсионеры, инвалиды — те, кому ехать просто некуда.

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