ЗАГС Перми признал живую пенсионерку из Челябинска умершей

Прокуратура Калининского района Челябинска провела проверку по обращению районного управления пенсионного фонда о получении пенсии 66-летней местной жительницей, которая считается умершей.

По сведениям пенсионного фонда, пенсионерка в настоящее время проживает в Калининском районе Челябинска, является получателем пении по старости, при этом ее смерть зарегистрирована в отделе ЗАГС администрации Свердловского района Перми.

«Установлено, что отделом ЗАГС администрации Свердловского района Перми составлена запись о смерти пенсионерки, скончавшейся 30.04.2014 . Данный факт подтверждается свидетельством о смерти, выданным указанным отделом ЗАГС. Однако женщина с указанными в свидетельстве о смерти персональными данными с 1981 года зарегистрирована и проживает в Челябинске и не прекращала получать пенсию по старости», -сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.