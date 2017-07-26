ЗАГС Перми признал живую пенсионерку из Челябинска умершей
ЗАГС Перми зарегистрировал смерть жительницы Челябинска. А она жива и умирать не собирается.
ЗАГС Перми зарегистрировал смерть жительницы Челябинска. А она жива и умирать не собирается.
Прокуратура Калининского района Челябинска провела проверку по обращению районного управления пенсионного фонда о получении пенсии 66-летней местной жительницей, которая считается умершей.
По сведениям пенсионного фонда, пенсионерка в настоящее время проживает в Калининском районе Челябинска, является получателем пении по старости, при этом ее смерть зарегистрирована в отделе ЗАГС администрации Свердловского района Перми.
«Установлено, что отделом ЗАГС администрации Свердловского района Перми составлена запись о смерти пенсионерки, скончавшейся
Согласно полученным от пенсионерки объяснениям, она связывает наличие актовой записи о своей смерти с утерей паспорта в 2010 году. По итогам проверки прокурором района в интересах пенсионерки в Калининский районный суд Челябинска направлено исковое заявление о признании актовой записи о смерти недействительной.