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09:47 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

27 июля в ряде домов Казани не будет света

Плановые ремонтные работы пройдут в Авиастроительном, Вахитовском, Кировском, Приволжском и Советском районах города.

(Город Казань KZN.RU, 26 июля). 27 июля в ряде домов Казани не будет электричества. Свет отключат в домах Авиастроительного, Вахитовского, Кировского, Приволжского и Советского районов города.

С 8.00 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Краснодонская, 124−182, 135−189; ул. Смоленская, 82−138, 91−141а.

С 9.00 до 18.00 отключение запланировано в Авиастроительном районе по адресам: ул. Айдарова, 14, 16, 24а (детский сад № 111); ул. Верхоянская, 2−48, 48а; ул. Керченская, 1−41, 4−42, 33, 45, 49, 51; ул. Лянгузова, 45, 49, 51; ул. Нурлатская, 23−33, 48−54; ул. Северополюсная, 26, 26а, 28, 28а; ул. Ударная, 33, 39а, 40, 41, 43; ул. Чапаева, 47, 51а, 51б, 53, 53а, 53б, 55; ул. Челюскина, 60, 60а, 62, 64, 66, 68а, 70−108, 75−105.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в Вахитовском районе по адресам: ул. Татарстан, 49, 49а (детский сад № 260), 51, 53/13; ул. Тинчурина, 15, 15а, 17, 19, 21, 23.

С 8.30 до 17.00 без света останутся жители Кировского района по адресам: ул. Варшавская, 39, 41, 43, 45, 58, 60, 62, 64; ул. Вьюжная, 1−31; ул. Залесная, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67; ул. Лесопарковая, 30, 36; ул. Тетюшская, 1−33.

С 9.00 до 17.00 отключение запланировано в Приволжском районе по адресам: ул. Р. Зорге, 88, 90, 92, 96, 100 к.1; ул. Ю. Фучика, 30.

С 9.00 до 18.00 света не будет в Советском районе по адресам: ул. А. Кутуя, 86 (детский сад № 158), 86а, 88, 104; ул. П. Лумумбы, 37, 39, 41, 46, 47, 49, 50, 54, 56, 57, 58, 62; ул. Ноксинский спуск, 11, 13; ул. Ю. Фучика, 96, 98, 102, 104, 106а.

С 8.00 до 17.00 отключение запланировано в поселке Царицыно Советского района по адресам: ул.1-я Владимирская, 41−113, 44−104; ул. Губкина, 126, 128; ул. Каспийская, 46−70, 65−97; ул. Коновалова, 10−28.

Кроме того, отключение коснется ряда промышленных и административных зданий Авиастроительного, Вахитовского и Советского районов Казани.

Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

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