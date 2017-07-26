Парковка у областного онкодиспансера в Волгограде станет доступна 26 июля

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, парковаться на площадке горожане смогут уже с 26 июля. Около нее уже установлены соответствующие знаки, оповещающие водителей. На парковку организованы два въезда: один — со стороны 25-й больницы, другой — со стороны проезда Дорожников. В ближайшее время на улице Землячки на пешеходном переходе будет обновлена дорожная разметка.