Парковка у областного онкодиспансера в Волгограде станет доступна 26 июля
Парковкой смогут пользоваться посетители медучреждения.
Парковкой смогут пользоваться посетители медучреждения.
Социальная парковка у областного онкодиспансера на 100 машиномест готова к открытию в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, парковаться на площадке горожане смогут уже с 26 июля. Около нее уже установлены соответствующие знаки, оповещающие водителей. На парковку организованы два въезда: один — со стороны 25-й больницы, другой — со стороны проезда Дорожников. В ближайшее время на улице Землячки на пешеходном переходе будет обновлена дорожная разметка.
Добавим, что онкодиспансер каждый день принимает более 1 000 посетителей. Места для машин необходимы не только пациентам, но и сотрудникам медучреждения. На территории диспансера для последних организована временная парковка, которую руководство вскоре увеличит вдвое.