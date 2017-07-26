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09:46 (мск), источник: АиФ Волгоград

Парковка у областного онкодиспансера в Волгограде станет доступна 26 июля

Парковкой смогут пользоваться посетители медучреждения.

Социальная парковка у областного онкодиспансера на 100 машиномест готова к открытию в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, парковаться на площадке горожане смогут уже с 26 июля. Около нее уже установлены соответствующие знаки, оповещающие водителей. На парковку организованы два въезда: один — со стороны 25-й больницы, другой — со стороны проезда Дорожников. В ближайшее время на улице Землячки на пешеходном переходе будет обновлена дорожная разметка.

Добавим, что онкодиспансер каждый день принимает более 1 000 посетителей. Места для машин необходимы не только пациентам, но и сотрудникам медучреждения. На территории диспансера для последних организована временная парковка, которую руководство вскоре увеличит вдвое.

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