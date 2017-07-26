Жители Приморья отправятся за здоровьем пешком
Жители Приморья отправятся за здоровьем пешком.
Жители Приморья отправятся за здоровьем пешком.
Оздоровительная акция «Пешком к здоровью» пройдет в Находке, об этом ИА «Дейта.ру» сообщили в департаменте здравоохранения Приморского края.
Как сообщили в департаменте здравоохранения, в этот день, 28 июля, на набережной реки Каменка состоится настоящий праздник здоровья.
«Подготовлена интересная программа: желающих научат основам скандинавской ходьбы, дадут
Все желающие смогут в завершении акции прогуляться по «Тропе здоровья».
«Заявку на участие в акции уже направили несколько организованных групп, но мы ждем всех, кто готов найти время для своего здоровья — больших и маленьких», — говорят организаторы.
Такие акции в рамках краевой программы «Здоровое Приморье» уже прошли во Владивостоке и Арсеньеве.
Организаторами мероприятия выступают департамент здравоохранения Приморского края, Владивостокский
Начало акции «Пешком к здоровью» в пятницу, 28 июля, в 10−00 часов. Сбор у торгового центра «888» (г. Находка, ул. Малиновского, 3Г).
Виктор Бруевич.