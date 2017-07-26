Жители Приморья отправятся за здоровьем пешком.

Оздоровительная акция «Пешком к здоровью» пройдет в Находке, об этом ИА «Дейта.ру» сообщили в департаменте здравоохранения Приморского края.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, в этот день, 28 июля, на набережной реки Каменка состоится настоящий праздник здоровья.

«Подготовлена интересная программа: желающих научат основам скандинавской ходьбы, дадут мастер-класс по лечебной физкультуре для всех желающих. Кроме этого, участники акции смогут получить консультации врачей профилактической медицины, а также принять участие в конкурсах и викторинах о здоровом образе жизни», — рассказали в Находкинской городской больнице.

Все желающие смогут в завершении акции прогуляться по «Тропе здоровья».

«Заявку на участие в акции уже направили несколько организованных групп, но мы ждем всех, кто готов найти время для своего здоровья — больших и маленьких», — говорят организаторы.

Такие акции в рамках краевой программы «Здоровое Приморье» уже прошли во Владивостоке и Арсеньеве.

Организаторами мероприятия выступают департамент здравоохранения Приморского края, Владивостокский клинико-диагностический центр, Находкинская городская больница, администрация и дума Находкинского городского округа, а также общественное движение «Делаю город лучше», муниципальное учреждение «Физкультура и здоровье».

Начало акции «Пешком к здоровью» в пятницу, 28 июля, в 10−00 часов. Сбор у торгового центра «888» (г. Находка, ул. Малиновского, 3Г).