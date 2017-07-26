Глава Полтавского района получил представление за пьянку в школе

Поводом для этого стало то, что ночью с 17 на 18 мая школьная столовая была безвозмездно предоставлена местным жителям для проведения праздника, в ходе чего распивалось спиртное и после чего один из гостей совершил кражу.

При этом зданием школы, находящимся в муниципальной собственности, нельзя было распоряжаться без согласия собственника, что противоречит закону. Кроме того, оплата за потребленное в ходе празднования электричество производилась из муниципального бюджета, был нарушен пропускной режим школы, а в пищеблоке находились люди, не проходившие медосмотр.