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09:55 (мск), источник: СуперОмск

Глава Полтавского района получил представление за пьянку в школе

Полтавская прокуратура при проверке выявила нарушения в части распоряжения муниципальной собственности в Воронцовской средней школе.

Поводом для этого стало то, что ночью с 17 на 18 мая школьная столовая была безвозмездно предоставлена местным жителям для проведения праздника, в ходе чего распивалось спиртное и после чего один из гостей совершил кражу.

При этом зданием школы, находящимся в муниципальной собственности, нельзя было распоряжаться без согласия собственника, что противоречит закону. Кроме того, оплата за потребленное в ходе празднования электричество производилась из муниципального бюджета, был нарушен пропускной режим школы, а в пищеблоке находились люди, не проходившие медосмотр.

В результате прокурорское представление получил глава Полтавского района и понес дисциплинарную ответственность директор воронцовской школы, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

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