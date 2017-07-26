В конце недели в Симферополе приступят к финальной части ремонта ул. Толстого

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал председатель комитета Госсовета Крыма по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Петр Запорожец.
«В течение недели — 10 дней уже будут закрывать ул. Толстого от Розы Люксембург в сторону Киевской. Закроют ту большую траншею, которая прошла по ул. Толстого», — отметил он.
При этом Запорожец сообщил, что в настоящее время нет окончательных договоренностей по поводу ряда технических моментов, связанных с ремонтом этого участка.
«До конца все вопросы не утрясены. Потому что глава Республики подсказывает, что если делать, то делать на 20−30 лет, а некоторые считают, что можно опустить лотки, в которых лежат большие трубы, старые, ржавые с открытой арматурой, и вместо щебня и песка, которым положено закрывать такие участки, предлагают чуть ли не грунтом засыпать. Рекомендации, которые выходят за пределы науки и логики», — подчеркну глава комитета.
Вместе с тем Запорожец не сказал, когда именно откроют движение по указанному участку дороги. «Сначала все будут закапывать, потом класть асфальт. И только потом ГИБДД должно выпустить распоряжение об изменении движения и разрешить проезд», — пояснил он.
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в апреле на улице Толстого в Симферополе начались работы по замене водопровода и теплотрассы, а также ремонту дорожного покрытия. В процессе выполнения работ выяснилось, что подлежащие замене трубы лежат в старых, полуразрушенных бетонных лотках. При этом изначально в проектно-сметной документации средства на замену данных конструкций не предусматривались. По этой причине образовалось отставание от графика выполнения работ. Также потребовалось выделение дополнительных средств.
По словам главы администрации крымской столицы Геннадия Бахарева, ремонт теплотрассы завершат к 15 октября.