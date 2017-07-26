В конце недели в Симферополе приступят к финальной части ремонта ул. Толстого

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал председатель комитета Госсовета Крыма по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Петр Запорожец.

«В течение недели — 10 дней уже будут закрывать ул. Толстого от Розы Люксембург в сторону Киевской. Закроют ту большую траншею, которая прошла по ул. Толстого», — отметил он.

При этом Запорожец сообщил, что в настоящее время нет окончательных договоренностей по поводу ряда технических моментов, связанных с ремонтом этого участка.

«До конца все вопросы не утрясены. Потому что глава Республики подсказывает, что если делать, то делать на 20−30 лет, а некоторые считают, что можно опустить лотки, в которых лежат большие трубы, старые, ржавые с открытой арматурой, и вместо щебня и песка, которым положено закрывать такие участки, предлагают чуть ли не грунтом засыпать. Рекомендации, которые выходят за пределы науки и логики», — подчеркну глава комитета.

Вместе с тем Запорожец не сказал, когда именно откроют движение по указанному участку дороги. «Сначала все будут закапывать, потом класть асфальт. И только потом ГИБДД должно выпустить распоряжение об изменении движения и разрешить проезд», — пояснил он.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в апреле на улице Толстого в Симферополе начались работы по замене водопровода и теплотрассы, а также ремонту дорожного покрытия. В процессе выполнения работ выяснилось, что подлежащие замене трубы лежат в старых, полуразрушенных бетонных лотках. При этом изначально в проектно-сметной документации средства на замену данных конструкций не предусматривались. По этой причине образовалось отставание от графика выполнения работ. Также потребовалось выделение дополнительных средств.