«Ласточка», следующая из центра Сочи в горный кластер, будет отправляться раньше
С сегодняшнего дня по техническим причинам меняется расписание движения пригородного электропоезда № 6105, который курсирует по маршруту Сочи — Роза Хутор.
С сегодняшнего дня по техническим причинам меняется расписание движения пригородного электропоезда № 6105, который курсирует по маршруту Сочи — Роза Хутор.
«Ласточка» будет отправляться с сочинского вокзала на 5 минут раньше, чем обычно (в 12:45 вместо 12:40). Прибытие на станцию Мацеста —