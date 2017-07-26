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09:37 (мск), источник: Вести Сочи

«Ласточка», следующая из центра Сочи в горный кластер, будет отправляться раньше

С сегодняшнего дня по техническим причинам меняется расписание движения пригородного электропоезда № 6105, который курсирует по маршруту Сочи — Роза Хутор.

Источник: Вести Сочи

«Ласточка» будет отправляться с сочинского вокзала на 5 минут раньше, чем обычно (в 12:45 вместо 12:40). Прибытие на станцию Мацеста — 12:55—12:56 (вместо 12:50—12:51), Хоста — 13:06—13:07 (вместо 13:01—13:02), Адлер — 13:19—13:24 (вместо 13:14—13:19), Эсто-Садок — 13:57—13:58 (вместо 13:52—13:53), Роза Хутор — 14:05 (вместо 14:00), сообщает пресс-служба компании «Кубань Экспресс-Пригород».

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