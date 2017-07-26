«Ласточка», следующая из центра Сочи в горный кластер, будет отправляться раньше

«Ласточка» будет отправляться с сочинского вокзала на 5 минут раньше, чем обычно (в 12:45 вместо 12:40). Прибытие на станцию Мацеста — 12:55—12:56 (вместо 12:50—12:51 ), Хоста — 13:06—13:07 (вместо 13:01—13:02 ), Адлер — 13:19—13:24 (вместо 13:14—13:19 ), Эсто-Садок — 13:57—13:58 (вместо 13:52—13:53 ), Роза Хутор — 14:05 (вместо 14:00), сообщает пресс-служба компании «Кубань Экспресс-Пригород».