В Волгограде объявлена высокая пожароопасность в связи с жарой до +40ºС

Высокая пожароопасность наблюдается в Волгограде и регионе в целом в связи с надвигающейся жарой до +40ºС.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ЦГМС, 26 июля в регионе ожидается переменная облачность, а также местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +29…+34С. Однако следующие два дня прогнозируется резкое потепление. 27 и 28 июля пройдут без осадков. Температура воздуха составит +33…+38ºС, местами до +41ºС.