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09:36 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде объявлена высокая пожароопасность в связи с жарой до +40ºС

Отмечается 5 класс горимости леса.

Высокая пожароопасность наблюдается в Волгограде и регионе в целом в связи с надвигающейся жарой до +40ºС.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ЦГМС, 26 июля в регионе ожидается переменная облачность, а также местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +29…+34С. Однако следующие два дня прогнозируется резкое потепление. 27 и 28 июля пройдут без осадков. Температура воздуха составит +33…+38ºС, местами до +41ºС.

В большинстве районов области ожидается чрезвычайная пожароопасность — 5 класс (ОЯ) горимости леса.

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Источник:©РИА "Новости"
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