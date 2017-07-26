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10:15 (мск), источник: РИА Новости

В новосибирской школе нашли капсулу с посланием потомкам

НОВОСИБИРСК, 26 июл — РИА Новости. Строители при ремонте школы в Новосибирске нашли в стене послание потомкам школьников 1967—1968 года, в котором они обещают собрать металлолом на постройку трамвая и изучить жизненный путь Владимира Ленина, сообщила РИА Новости и.о. директора школы № 111 Галина Дежнева.

Источник: РИА "Новости"

«Вчера при замене штукатурки в кирпичной кладке школы была обнаружена капсула, в которой оказалась обращение школьников 1967—1968 года рождения школьникам 1980 года. Послание было оставлено в юбилейный год — год 50-летия советской власти», — сказала собеседница агентства, отметив, что нынешняя администрация школы ничего не знала о скрытом в стене послании.

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В обращении 1967 года школьный коллектив, пионерская и комсомольская организация шлют привет своим потомкам и обещают хорошо учиться, принимать активное участие в жизни школы и района.

По словам Дежневой, школьники 1967 года обещают собрать металлолом для постройки моторного вагона трамвая, закончить оборудование спортплощадки школы, порадовать школу своими спортивными достижениями, а также изучить революционное прошлое родины и жизненный путь Владимира Ильича Ленина и его соратников.

Письмо было напечатано на машинке и подписано секретарем комитета ВЛКСМ и председателем Совета дружины.

«Мы планируем зачитать письмо на школьной линейке, а затем, скорее всего, разместим его в школьном музее», — сказала и.о. директора.

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