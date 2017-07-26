Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
НИИ им. Бурденко оказался в центре скандала
Гарик Харламов и Кристина Асмус впервые показали лицо дочери
Путин назвал свой псевдоним времен разведшколы
Дрю Берримор через год после развода выходит замуж в 4-й раз
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
«Жесть доброй воли»: эксперт о возможном ответе РФ на санкции США
Пушков о последствиях согласия Трампа на санкции
Дрю Берримор через год после развода выходит замуж в 4-й раз
Мелания Трамп вышла в свет в летнем платье за $2 тыс (фото)
Старшие наследники Максаковой произвели впечатление в Крыму - СМИ
Григорьев-Аполлонов-младший сообщил о смерти жены
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
10Японская поэзия спорта
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
11:28 (мск), источник: АиФ Иркутск

Ремонтный «час пик». Общественный контроль дорог Иркутска набирает обороты

Подрядчики стали быстрее реагировать на замечания и исправлять ошибки.

Источник: РИА "Новости"

Дорожный ремонт в областном центре разгорелся не на шутку. Работа кипит почти на всех запланированных участках, а где-то уже подходит к концу. В какую бы сторону вы ни поехали — почти со стопроцентной вероятностью увидите рабочих в оранжевых жилетах, технику, перекопанные дороги или тротуары.

Во время очередного выезда мэр Иркутска Дмитрий Бердников вместе с общественными контролёрами проверил качество работ на магистралях, которые иркутяне вскоре увидят обновлёнными, а также побывал на участках, где подрядчик вынужден исправлять свои ляпы.

Исправление недоделок.

На пересечении улиц Ширямова и Пискунова, если пользоваться языком кинематографа, начался второй «дубль». Основные работы здесь уже закончились, но автолюбители пожаловались на «жёсткие стыки и волнистость» свежего асфальта общественникам, которые следят за качеством ремонта и ведут в Интернете «Дорожный блог». После этого администрация города попросила подрядчика устранить недоделки до конца июня.

«Для самих удивительно, что городские власти пошли нам навстречу, — говорит один из участников общественной организации “Движение” Денис Гук. — Ещё недавно дальше обсуждений в соцсетях дело не заходило, а теперь пошла ответная реакция, причём быстрая. Раньше у людей преобладал негатив, многие только жаловались, что ничего к лучшему не меняется. Сейчас этого стало меньше, потому что есть реальное движение: пишешь комментарий в соцсети, что на такой-то улице есть яма, и в скором времени она исчезает. Есть целые участки дорог, которые переделывают из-за недовольства жителей. В случае с улицей Ширямова с того момента, как от людей поступили заявления с претензиями к асфальту, прошло не больше двух недель, и ошибки начали исправлять. Ещё один пример: около автовокзала был узкий тротуар, который к тому же “проходил” через дерево. Сделали фото, выложили в Сеть, и через два дня на том месте уже всё было в порядке: тротуар расширили».

Следующая крупная дорожная «реставрация» идёт на улице Советской. На участок от Ширямова до Красноярской выделили 50 млн руб.

«Здесь мы проводим больше работ, чем планировали изначально: ремонт дошёл почти до улицы Аэрофлотской. Там расширяют полосы и заменяют тротуары. Думаю, автомобилисты и пешеходы скоро почувствуют разницу между старым и новым состоянием дорог», — отметил Михаил Чайковский, директор МУП «Иркутскавтодор».

«Разгрузка» по полной.

Наиболее серьёзные работы идут на «болевых» точках Иркутска, которые долгое время доставляли владельцам машин немало проблем, — на Маратовском кольце и Покровской развязке.

На Маратовском кольце удлиняют «петлю», которая идёт из предместья Рабочего. Теперь дорожные полосы не будут пересекаться, а автомобили — мешать друг другу. Со стороны улицы Баррикад вместо двух появятся четыре полосы движения и машины смогут спокойно разойтись. Специалисты говорят, что проходимость на этой дороге увеличится примерно на 50%. Кстати, по самому кольцу будет ездить только общественный транспорт, так что можно надеяться: пробок там не будет. Дорожники говорят, что закончат здесь работы приблизительно в период 15 августа -1 сентября.

Движение на Покровской развязке тоже собираются разгрузить, убирают пересекающиеся полосы. Над реконструкцией этого участка работают уже два года, сейчас идёт последний — четвёртый этап. В 2017 году в ремонте должны поставить точку.

«Сейчас ход работ нас устраивает, радует, что дорожники устраняют замечания. Но конт-роль мы снижать не собираемся. И, конечно же, не могу не отметить зарождение отличной гражданской инициативы: жители нашего города сами изъявляют желание помогать в наблюдении за процессом и качеством выполнения работ. Обязательно продолжим делать такие контрольные выезды с общественниками», — подвёл итог поездки Дмитрий Бердников.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Бийске после драки с 7-летним соседом умерла 4-летняя девочка
Россия подготовит «болезненную» для США реакцию на санкции
СБ ООН заблокировал заявление по обстрелу посольства РФ в Сирии
Сенат США не поддержал отмену Obamacare
СМИ назвали возможное местонахождение главаря ИГ
Посольство изучит ситуацию со снятием россиянина с рейса Delta
Замглавы Минэнерго РФ может попасть под санкции из-за турбин
Стал известен город, в котором пройдет Евровидение-2018
Спорт
7 знаковых матчей антирекордной серии Акинфеева Игорь Акинфеев прервал свою серию матчей с пропущенными мячами, и это повод перевернуть самые памятные страницы серии
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 44, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса Актриса присоединится к Майклу Дугласу и Полу Радду на съемках продолжения «Человека-муравья»
Недвижимость
Россиянам разрешили прописку на дачах
В Москве подскочил спрос на аренду квартир
Что происходит на рынке недвижимости Москвы
Переселенцам из хрущевок рассказали, как увеличить компенсацию
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь