Ремонтный «час пик». Общественный контроль дорог Иркутска набирает обороты

Источник: РИА "Новости"

Дорожный ремонт в областном центре разгорелся не на шутку. Работа кипит почти на всех запланированных участках, а где-то уже подходит к концу. В какую бы сторону вы ни поехали — почти со стопроцентной вероятностью увидите рабочих в оранжевых жилетах, технику, перекопанные дороги или тротуары.

Во время очередного выезда мэр Иркутска Дмитрий Бердников вместе с общественными контролёрами проверил качество работ на магистралях, которые иркутяне вскоре увидят обновлёнными, а также побывал на участках, где подрядчик вынужден исправлять свои ляпы.

Исправление недоделок.

На пересечении улиц Ширямова и Пискунова, если пользоваться языком кинематографа, начался второй «дубль». Основные работы здесь уже закончились, но автолюбители пожаловались на «жёсткие стыки и волнистость» свежего асфальта общественникам, которые следят за качеством ремонта и ведут в Интернете «Дорожный блог». После этого администрация города попросила подрядчика устранить недоделки до конца июня.

«Для самих удивительно, что городские власти пошли нам навстречу, — говорит один из участников общественной организации “Движение” Денис Гук. — Ещё недавно дальше обсуждений в соцсетях дело не заходило, а теперь пошла ответная реакция, причём быстрая. Раньше у людей преобладал негатив, многие только жаловались, что ничего к лучшему не меняется. Сейчас этого стало меньше, потому что есть реальное движение: пишешь комментарий в соцсети, что на такой-то улице есть яма, и в скором времени она исчезает. Есть целые участки дорог, которые переделывают из-за недовольства жителей. В случае с улицей Ширямова с того момента, как от людей поступили заявления с претензиями к асфальту, прошло не больше двух недель, и ошибки начали исправлять. Ещё один пример: около автовокзала был узкий тротуар, который к тому же “проходил” через дерево. Сделали фото, выложили в Сеть, и через два дня на том месте уже всё было в порядке: тротуар расширили».

Следующая крупная дорожная «реставрация» идёт на улице Советской. На участок от Ширямова до Красноярской выделили 50 млн руб.

«Здесь мы проводим больше работ, чем планировали изначально: ремонт дошёл почти до улицы Аэрофлотской. Там расширяют полосы и заменяют тротуары. Думаю, автомобилисты и пешеходы скоро почувствуют разницу между старым и новым состоянием дорог», — отметил Михаил Чайковский, директор МУП «Иркутскавтодор».

«Разгрузка» по полной.

Наиболее серьёзные работы идут на «болевых» точках Иркутска, которые долгое время доставляли владельцам машин немало проблем, — на Маратовском кольце и Покровской развязке.

На Маратовском кольце удлиняют «петлю», которая идёт из предместья Рабочего. Теперь дорожные полосы не будут пересекаться, а автомобили — мешать друг другу. Со стороны улицы Баррикад вместо двух появятся четыре полосы движения и машины смогут спокойно разойтись. Специалисты говорят, что проходимость на этой дороге увеличится примерно на 50%. Кстати, по самому кольцу будет ездить только общественный транспорт, так что можно надеяться: пробок там не будет. Дорожники говорят, что закончат здесь работы приблизительно в период 15 августа -1 сентября.

Движение на Покровской развязке тоже собираются разгрузить, убирают пересекающиеся полосы. Над реконструкцией этого участка работают уже два года, сейчас идёт последний — четвёртый этап. В 2017 году в ремонте должны поставить точку.