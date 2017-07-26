Ремонтный «час пик». Общественный контроль дорог Иркутска набирает обороты
Подрядчики стали быстрее реагировать на замечания и исправлять ошибки.
Подрядчики стали быстрее реагировать на замечания и исправлять ошибки.
Дорожный ремонт в областном центре разгорелся не на шутку. Работа кипит почти на всех запланированных участках, а
Во время очередного выезда мэр Иркутска Дмитрий Бердников вместе с общественными контролёрами проверил качество работ на магистралях, которые иркутяне вскоре увидят обновлёнными, а также побывал на участках, где подрядчик вынужден исправлять свои ляпы.
Исправление недоделок.
На пересечении улиц Ширямова и Пискунова, если пользоваться языком кинематографа, начался второй «дубль». Основные работы здесь уже закончились, но автолюбители пожаловались на «жёсткие стыки и волнистость» свежего асфальта общественникам, которые следят за качеством ремонта и ведут в Интернете «Дорожный блог». После этого администрация города попросила подрядчика устранить недоделки до конца июня.
«Для самих удивительно, что городские власти пошли нам навстречу, — говорит один из участников общественной организации “Движение” Денис Гук. — Ещё недавно дальше обсуждений в соцсетях дело не заходило, а теперь пошла ответная реакция, причём быстрая. Раньше у людей преобладал негатив, многие только жаловались, что ничего к лучшему не меняется. Сейчас этого стало меньше, потому что есть реальное движение: пишешь комментарий в соцсети, что на
Следующая крупная дорожная «реставрация» идёт на улице Советской. На участок от Ширямова до Красноярской выделили 50 млн руб.
«Здесь мы проводим больше работ, чем планировали изначально: ремонт дошёл почти до улицы Аэрофлотской. Там расширяют полосы и заменяют тротуары. Думаю, автомобилисты и пешеходы скоро почувствуют разницу между старым и новым состоянием дорог», — отметил Михаил Чайковский, директор МУП «Иркутскавтодор».
«Разгрузка» по полной.
Наиболее серьёзные работы идут на «болевых» точках Иркутска, которые долгое время доставляли владельцам машин немало проблем, — на Маратовском кольце и Покровской развязке.
На Маратовском кольце удлиняют «петлю», которая идёт из предместья Рабочего. Теперь дорожные полосы не будут пересекаться, а автомобили — мешать друг другу. Со стороны улицы Баррикад вместо двух появятся четыре полосы движения и машины смогут спокойно разойтись. Специалисты говорят, что проходимость на этой дороге увеличится примерно на 50%. Кстати, по самому кольцу будет ездить только общественный транспорт, так что можно надеяться: пробок там не будет. Дорожники говорят, что закончат здесь работы приблизительно в период 15 августа -1 сентября.
Движение на Покровской развязке тоже собираются разгрузить, убирают пересекающиеся полосы. Над реконструкцией этого участка работают уже два года, сейчас идёт последний — четвёртый этап. В 2017 году в ремонте должны поставить точку.
«Сейчас ход работ нас устраивает, радует, что дорожники устраняют замечания. Но