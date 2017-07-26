Во Владивостоке пройдёт новый кастинг в группу поддержки «Адмирала»
Отборщики ждут «красивых, спортивных и обаятельных леди», но возьмут не всех.
Отборщики ждут «красивых, спортивных и обаятельных леди», но возьмут не всех.
Во Владивостоке скоро состоится кастинг в группу поддержки местной хоккейной команды «Адмирал». Предыдущий был в августе 2016 года, по его итогам отбор успешно прошли 9 девушек из 20.
На странице «Адмиралочек» в Instagram.com явилась информация о кастинге в группу поддержки приморских хоккеистов. Он состоится в понедельник, 31 июля, в 18:00 — в холле первого этажа «Фетисов-Арены».
«Мы ждём красивых, спортивных, обаятельных, активных и жизнерадостных леди. Важно! Вам должно быть 16 лет, и у вас должны быть танцевальные навыки. Записывайтесь по телефону:
Одна из них, Виктория Верхуша, рассказала РИА «Восток-Медиа»: «Мы планируем взять много девочек, поэтому шанс есть у каждой, и нужно пробовать, независимо от роста и других данных».
О том, кто будет оценивать эти данные, Виктория пока умолчала.