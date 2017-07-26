Во Владивостоке пройдёт новый кастинг в группу поддержки «Адмирала»

Во Владивостоке скоро состоится кастинг в группу поддержки местной хоккейной команды «Адмирал». Предыдущий был в августе 2016 года, по его итогам отбор успешно прошли 9 девушек из 20.

На странице «Адмиралочек» в Instagram.com явилась информация о кастинге в группу поддержки приморских хоккеистов. Он состоится в понедельник, 31 июля, в 18:00 — в холле первого этажа «Фетисов-Арены».

«Мы ждём красивых, спортивных, обаятельных, активных и жизнерадостных леди. Важно! Вам должно быть 16 лет, и у вас должны быть танцевальные навыки. Записывайтесь по телефону: +7 950 297−76−60 . Ждём в хоккейную семью!» — приглашают опытные чирлидеры.

Одна из них, Виктория Верхуша, рассказала РИА «Восток-Медиа»: «Мы планируем взять много девочек, поэтому шанс есть у каждой, и нужно пробовать, независимо от роста и других данных».

О том, кто будет оценивать эти данные, Виктория пока умолчала.