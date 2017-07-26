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11:00 (мск), источник: AmurMedia.ru

Дом-ужастик с комфортом расположился в центре Хабаровска

За долгие годы полного забвения здание полностью разрушилось, стало очагом антисанитарии, но продолжает занимать чье-то место в центре города.

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10
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10
фотографий

Хабаровск, 26 июля, AmurMedia.

Жутковатого вида двухэтажный дом в центре Хабаровска скрывается от мира за железным забором. Здание не просто непригодно для проживания, но и представляет опасность для для жителей других домов, находящихся по соседству, сообщает корр. ИА AmurMedia.

На улице Шеронова в центре Хабаровска уже много лет мирно гниет за ржавой кривой оградой дом. Простреленный навылет разрухой, с загаженными обвалившимися лестницами, с черными провалами вместо окон и дверей, испускающий сортирную вонь он производит крайне отталкивающее впечатление. Под стать дому и участок вокруг.

Несмотря на очевидную опасность от пребывания такого соседа под боком у приличных жилых домов — антисанитария, риск обрушения — дом явно никто не трогает. Похоже, за долгие годы о нем просто забыли, чем и пользуются определенного рода горожане. Стены исписаны подростковыми граффити, а в открытые ворота привычно ныряют маргинального вида личности.

Комментарии
1
Toma Filimonova
Да, кому надо, никто про этот дом не забыл, просто выжидается время, когда можно будет продать это место наиболее выгодно для тех, кто сможет это провернуть!
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