Дом-ужастик с комфортом расположился в центре Хабаровска
За долгие годы полного забвения здание полностью разрушилось, стало очагом антисанитарии, но продолжает занимать
За долгие годы полного забвения здание полностью разрушилось, стало очагом антисанитарии, но продолжает занимать
Хабаровск, 26 июля, AmurMedia.
Жутковатого вида двухэтажный дом в центре Хабаровска скрывается от мира за железным забором. Здание не просто непригодно для проживания, но и представляет опасность для для жителей других домов, находящихся по соседству, сообщает корр. ИА AmurMedia.
На улице Шеронова в центре Хабаровска уже много лет мирно гниет за ржавой кривой оградой дом. Простреленный навылет разрухой, с загаженными обвалившимися лестницами, с черными провалами вместо окон и дверей, испускающий сортирную вонь он производит крайне отталкивающее впечатление. Под стать дому и участок вокруг.
Несмотря на очевидную опасность от пребывания такого соседа под боком у приличных жилых домов — антисанитария, риск обрушения — дом явно никто не трогает. Похоже, за долгие годы о нем просто забыли, чем и пользуются определенного рода горожане. Стены исписаны подростковыми граффити, а в открытые ворота привычно ныряют маргинального вида личности.