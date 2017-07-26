Дом-ужастик с комфортом расположился в центре Хабаровска

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Хабаровск, 26 июля, AmurMedia.

Жутковатого вида двухэтажный дом в центре Хабаровска скрывается от мира за железным забором. Здание не просто непригодно для проживания, но и представляет опасность для для жителей других домов, находящихся по соседству, сообщает корр. ИА AmurMedia.

На улице Шеронова в центре Хабаровска уже много лет мирно гниет за ржавой кривой оградой дом. Простреленный навылет разрухой, с загаженными обвалившимися лестницами, с черными провалами вместо окон и дверей, испускающий сортирную вонь он производит крайне отталкивающее впечатление. Под стать дому и участок вокруг.