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10:02 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Мэр Миасса искупался в «опасном» Тургояке

Чтобы проверить жалобы.

Источник: УралИнформБюро

Глава Миасса Геннадий Васьков решил на себе проверить качество воды в Тургояке. Ранее в социальных сетях появились многочисленные жалобы на сыпь после купания в одном из самых чистых озер Южного Урала.

В интервью местному телеканалу Васьков заявил, что уже съездил на водоем и окунулся: «Вроде живой, здоровый. Обычная вода. Да, где-то местами ощущение, что есть некая пыльца на поверхности воды. Но сейчас у нас идет пора цветения хвойных деревьев. Считаю, что есть индивидуальная реакция организма на те или иные проявления, на укусы, на лучи солнечного света, она у всех разная».

Аллергию на цветение сосен как вероятную причину сыпи называют и местные медики. Среди других версий: аллергия на фито- или зоопланктон, энтеровирусная инфекция и заболевания, переносимые птицами. Областное управление Роспотребнадзора сейчас проводит анализ воды. Проверки в июне не показали каких-либо отклонений.

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29 июля на озере планируется спортивное мероприятие «Заплыв чистой воды». Отменять его местная администрация не планирует. Но на берегу уже начали устанавливать плакаты с предупреждение о возможной опасности, передает «Уралинформбюро».

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