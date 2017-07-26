Мэр Миасса искупался в «опасном» Тургояке
Чтобы проверить жалобы.
Чтобы проверить жалобы.
Глава Миасса Геннадий Васьков решил на себе проверить качество воды в Тургояке. Ранее в социальных сетях появились многочисленные жалобы на сыпь после купания в одном из самых чистых озер Южного Урала.
В интервью местному телеканалу Васьков заявил, что уже съездил на водоем и окунулся: «Вроде живой, здоровый. Обычная вода. Да,
Аллергию на цветение сосен как вероятную причину сыпи называют и местные медики. Среди других версий: аллергия на фито- или зоопланктон, энтеровирусная инфекция и заболевания, переносимые птицами. Областное управление Роспотребнадзора сейчас проводит анализ воды. Проверки в июне не показали
29 июля на озере планируется спортивное мероприятие «Заплыв чистой воды». Отменять его местная администрация не планирует. Но на берегу уже начали устанавливать плакаты с предупреждение о возможной опасности, передает «Уралинформбюро».