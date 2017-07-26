В Башкирии для детей погибших супругов Надыргуловых объявлен сбор средств
УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане администрация Хайбуллинского района 25 июля объявила о сборе средств
УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане администрация Хайбуллинского района 25 июля объявила о сборе средств
Как сообщалось ранее, четверо несовершеннолетних мальчиков в возрасте от четырех до семи лет находятся в приюте в селе Исянгулово.
На сайте муниципалитета указано, что деньги можно перечислять на счет благотворительного фонда.
Дополнительная информация — по телефонам: (34758) 2−26−90, 2−11−94 (отдел опеки, попечительства и защиты детей администрации). По расходам собранных средств будет предоставлен отчет.