Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Интимная пластика в Великобритании помолодела
СМИ: Порошенко ответил Путину на переговорах нормандской четверки
5 правил быстрого ремонта
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
Что нужно знать о новых нормах провоза багажаКаких изменений ждать путешественникам в сентябре
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
СМИ: ведущий Первого канала развёлся с супругой
СМИ: Ходченкова обескуражила Сеть фото в бикини
Голубкина рассталась с сыном Ливанова (фото)
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
Старшие наследники Максаковой произвели впечатление в Крыму - СМИ
Григорьев-Аполлонов-младший сообщил о смерти жены
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
10Японская поэзия спорта
10Землетрясение в Эгейском море
09:39 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии для детей погибших супругов Надыргуловых объявлен сбор средств

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане администрация Хайбуллинского района 25 июля объявила о сборе средств детям-сиротам семьи Надыргуловых.

Как сообщалось ранее, четверо несовершеннолетних мальчиков в возрасте от четырех до семи лет находятся в приюте в селе Исянгулово.

На сайте муниципалитета указано, что деньги можно перечислять на счет благотворительного фонда.

Дополнительная информация — по телефонам: (34758) 2−26−90, 2−11−94 (отдел опеки, попечительства и защиты детей администрации). По расходам собранных средств будет предоставлен отчет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Россия подготовит «болезненную» для США реакцию на санкции
СБ ООН заблокировал заявление по обстрелу посольства РФ в Сирии
Сенат США не поддержал отмену Obamacare
СМИ назвали возможное местонахождение главаря ИГ
Посольство изучит ситуацию со снятием россиянина с рейса Delta
Минобороны России прокомментировало полет Ту-22 над Черным морем
Стал известен город, в котором пройдет Евровидение-2018
Спорт
ЦСКА обыграл греческий АЕК в матче квалификации Лиги чемпионов Долгожданный сухой матч Акинфеева в Лиге чемпионов и первая победа Гончаренко в еврокубках вместе с ЦСКА
Авто
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего» Концептуальный автобус марки ГАЗ, рассчитанный на перевозку 22 пассажиров, очевидцы увидели на дорогах общего пользования
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса Актриса присоединится к Майклу Дугласу и Полу Радду на съемках продолжения «Человека-муравья»
Недвижимость
Россиянам разрешили прописку на дачах
В Москве подскочил спрос на аренду квартир
Что происходит на рынке недвижимости Москвы
Переселенцам из хрущевок рассказали, как увеличить компенсацию
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь