В администрации Калининграда рассказали, где затянулся ремонт тротуаров

Источник: Новый Калининград

В Калининграде нарушен срок ремонта тротуаров на трёх объектах, ещё один отстаёт от графика, сообщил во вторник на оперативном совещании в мэрии и.о. главы комитета горхозяйства Юрий Кондратьев.

По его словам, отстаёт от графика ремонт у Южного вокзала. «Срок выполнения работ по контракту — 17 августа, но на сегодняшний день там 45% выполнено, объём работ ещё достаточно серьёзный», — подчеркнул Кондратьев.

Также нарушены сроки сдачи на трёх объектах. На ул. Черняховского и Московском проспекте должны были завершить работы 22 июня, на сегодня исполнение контрактов — 75% и 50% соответственно. На ул. Левитана подрядчик должен был сдать объект 19 июля, контракт исполнен на 45%. По всем этим объектам будут применены штрафные санкции и усилен контроль, заверил чиновник.