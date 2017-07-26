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10:05 (мск), источник: Новый Калининград

В администрации Калининграда рассказали, где затянулся ремонт тротуаров

Сроки сорваны по трём объектам, ещё один отстаёт от графика.

Источник: Новый Калининград

В Калининграде нарушен срок ремонта тротуаров на трёх объектах, ещё один отстаёт от графика, сообщил во вторник на оперативном совещании в мэрии и.о. главы комитета горхозяйства Юрий Кондратьев.

По его словам, отстаёт от графика ремонт у Южного вокзала. «Срок выполнения работ по контракту — 17 августа, но на сегодняшний день там 45% выполнено, объём работ ещё достаточно серьёзный», — подчеркнул Кондратьев.

Также нарушены сроки сдачи на трёх объектах. На ул. Черняховского и Московском проспекте должны были завершить работы 22 июня, на сегодня исполнение контрактов — 75% и 50% соответственно. На ул. Левитана подрядчик должен был сдать объект 19 июля, контракт исполнен на 45%. По всем этим объектам будут применены штрафные санкции и усилен контроль, заверил чиновник.

Всего на ремонт тротуаров в областном центре в 2−17 году выделено 117,3 млн рублей.

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