В аэропорту Воронежа внезапно сменились авиакомпании-лидеры по пунктуальности выполнения рейсов
Об этом сообщили представители воздушной гавани.
Об этом сообщили представители воздушной гавани.
В среду, 26 июля 2017 года, международный аэропорт Воронежа опубликовал так называемый рейтинг пунктуальности авиакомпаний.
Как оказалось, и на внутренних, и на международных линиях определились новые лидеры.
На рейсах внутри страны среди компаний, летающих из Воронежа, самой пунктуальной последнее время была S7 Airline. Её внезапно обошла созданная в 2015-м авиакомпания из Татарстана «ЮВТ аэро».
«ЮВТ аэро» удержала первенство по всей России, — отметили в аэропорту Воронежа. И добавили, что у «ЮВТ аэро» из столицы Черноземья всего один рейс — в Симферополь. При том, что S7 Airline в столицу России летает каждый день по два раза.
На международном направлении лидером по пунктуальности до последнего времени была Turkish Airlines. И, несмотря на то, что в июне 2017 года регулярные рейсы в Стамбул и Ташкент выполнялись почти всегда по графику, турецкую авиакомпанию обошли «Узбекские Авиалинии».