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09:48 (мск), источник: Pro Город Самара

Областные власти планируют пустить трамваи до Новокуйбышевска

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин сообщил, что в планах областного правительства развивать такой вид транспорта как трамвай, потому что самарцы его любят.

Источник: Pro Город Самара

Ветка метро до Новокуйбышевска предполагает пересечение через Фрунзенский мост и жилой микрорайон Южный город.

 — Обустройство трамвайных путей обойдется областному бюджету в десятки раз дешевле, чем строительство метро, и будет способствовать быстрому передвижению горожан по городу, — пояснил глава области.

Согласно статистическим данным, меньше всего самарцы пользуются троллейбусом и метро. Лишь 1% местных жителей пользуется метро. Количество людей, предпочитающих автобусы за год увеличилось на 14%.

Комментарии
1
Sergei Gordienko
Да потому что станции сделаны по идиотски,особенно Российская,на отшибе!Проведите ветки по Ново-Садовой,пл.Революции и ж/д вокзала и будет в несколько раз больше ездить людей!
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