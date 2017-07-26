Областные власти планируют пустить трамваи до Новокуйбышевска
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин сообщил, что в планах областного правительства развивать такой вид транспорта как трамвай, потому что самарцы его любят.
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин сообщил, что в планах областного правительства развивать такой вид транспорта как трамвай, потому что самарцы его любят.
Ветка метро до Новокуйбышевска предполагает пересечение через Фрунзенский мост и жилой микрорайон Южный город.
— Обустройство трамвайных путей обойдется областному бюджету в десятки раз дешевле, чем строительство метро, и будет способствовать быстрому передвижению горожан по городу, — пояснил глава области.
Согласно статистическим данным, меньше всего самарцы пользуются троллейбусом и метро. Лишь 1% местных жителей пользуется метро. Количество людей, предпочитающих автобусы за год увеличилось на 14%.