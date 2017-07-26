Областные власти планируют пустить трамваи до Новокуйбышевска

Источник: Pro Город Самара

Ветка метро до Новокуйбышевска предполагает пересечение через Фрунзенский мост и жилой микрорайон Южный город.

— Обустройство трамвайных путей обойдется областному бюджету в десятки раз дешевле, чем строительство метро, и будет способствовать быстрому передвижению горожан по городу, — пояснил глава области.