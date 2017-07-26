«Маршрутку будущего» заметили на улицах Нижнего Новгорода

Нижегородский автозавод уже выпускает каркасный автобус с 22 местами в салоне, однако одним из главных его недостатков считается узкая входная дверь и довольно некомфортный для стоящих пассажиров проход между рядами сидений. Новинку дорабатывают с учетом этих минусов. Во-первых, машина получит широкую двустворчатую дверцу с откидным трапом для инвалидной коляски. А во-вторых, в центральной части салона будет больше места для той же коляски и стоящих пассажиров, а 10 мест для сидений разместятся сзади.