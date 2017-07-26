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09:54 (мск), источник: "Российская газета"

«Маршрутку будущего» заметили на улицах Нижнего Новгорода

Прототип нового каркасного микроавтобуса «ГАЗельNext» проходит испытания на улицах Нижнего Новгорода. Модель, которой еще нет в серийном производстве, без какого-либо камуфляжа сфотографировали на одной из оживленных городских магистралей.

Нижегородский автозавод уже выпускает каркасный автобус с 22 местами в салоне, однако одним из главных его недостатков считается узкая входная дверь и довольно некомфортный для стоящих пассажиров проход между рядами сидений. Новинку дорабатывают с учетом этих минусов. Во-первых, машина получит широкую двустворчатую дверцу с откидным трапом для инвалидной коляски. А во-вторых, в центральной части салона будет больше места для той же коляски и стоящих пассажиров, а 10 мест для сидений разместятся сзади.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фото были выложены в паблике Russian Cars Industry в соцсети «Вконтакте». Автор сообщения добавил, что микроавтобус строят на усиленном шасси с дополнительными поперечинами, рассчитанном на полную массу 4,6 тонны. Кроме того, он получит дисковые тормоза на всех колесах, а оснащаться будет 149-сильным мотором Cummins ISF 2.8. Ожидается, что в «серию» новинка пойдет в 2018 году.

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