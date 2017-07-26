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10:05 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе с приходом жары растет число вызовов скорой помощи

По среднестатистическим данным в последний период регистрируется более 700 вызовов, что на 150 превышает число обращений в скорую в сравнении с обычными днями, пишет kp.md.

Источник: Actualitati.md

Об этом заявил врач-координатор скорой Анатолий Прока. Это наша рутина. Количество вызововувеличилось на 100−150 в сутки. Обычно мы регистрируем около 500−600 вызовов, — отметил медик.

По его cловам, виной тому жаркая погода, которая негативно сказывается на пожилых людях. В тоже время он заверил, что медики реагируют на все вызовы и без внимания не оказывается никто.

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