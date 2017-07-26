В Кишиневе с приходом жары растет число вызовов скорой помощи
По среднестатистическим данным в последний период регистрируется более 700 вызовов, что на 150 превышает число обращений в скорую в сравнении с обычными днями, пишет kp.md.
По среднестатистическим данным в последний период регистрируется более 700 вызовов, что на 150 превышает число обращений в скорую в сравнении с обычными днями, пишет kp.md.
Об этом заявил
По его cловам, виной тому жаркая погода, которая негативно сказывается на пожилых людях. В тоже время он заверил, что медики реагируют на все вызовы и без внимания не оказывается никто.