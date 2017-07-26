Внимание водителям: Список трасс, где установлены радары
На протяжении сегодняшнего дня экипажи полиции с измерителями скорости передвижения машин будет работать на следующих трассах:
На протяжении сегодняшнего дня экипажи полиции с измерителями скорости передвижения машин будет работать на следующих трассах:
M 1 Кишинев-Леушены;.
M 3 Кишинев-Комрат;.
R 2 Кишинев Бендеры.
R 3 Кишинев Хынчешты;.
R 6 Кишинев Оргеев Бельцы;.
R 8 Единцы Атаки;.
R 20 Оргеев Резина;.
R 22 Теленешты Ратуш;.
R 30 Анений Ной Каушаны Штефан Водэ.
Полиция рекомендует водителям: соблюдать скоростной режим в соответствии с Правилами дорожного движения; соблюдать дистанцию от впереди движущегося транспорта; не въезжать в перекресток, если движение в нужном направлении затруднено или заблокировано; проявлять терпение, максимальную дисциплинированность, соблюдать Правила дорожного движения.