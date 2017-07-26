Внимание водителям: Список трасс, где установлены радары

Полиция рекомендует водителям: соблюдать скоростной режим в соответствии с Правилами дорожного движения; соблюдать дистанцию от впереди движущегося транспорта; не въезжать в перекресток, если движение в нужном направлении затруднено или заблокировано; проявлять терпение, максимальную дисциплинированность, соблюдать Правила дорожного движения.