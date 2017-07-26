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09:54 (мск), источник: Actualitati.md

Внимание водителям: Список трасс, где установлены радары

На протяжении сегодняшнего дня экипажи полиции с измерителями скорости передвижения машин будет работать на следующих трассах:

Источник: Actualitati.md

M 1 Кишинев-Леушены;.

M 3 Кишинев-Комрат;.

R 2 Кишинев Бендеры.

R 3 Кишинев Хынчешты;.

R 6 Кишинев Оргеев Бельцы;.

R 8 Единцы Атаки;.

R 20 Оргеев Резина;.

R 22 Теленешты Ратуш;.

R 30 Анений Ной Каушаны Штефан Водэ.

Полиция рекомендует водителям: соблюдать скоростной режим в соответствии с Правилами дорожного движения; соблюдать дистанцию от впереди движущегося транспорта; не въезжать в перекресток, если движение в нужном направлении затруднено или заблокировано; проявлять терпение, максимальную дисциплинированность, соблюдать Правила дорожного движения.

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