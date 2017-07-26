На Леушенской таможне задержали партию военного обмундирования и снаряжения

Конфискованы военная форма, каски, часы, куртки, фонарики и продовольствие в военной упаковке. Все с надписями на русском языке.

Конфискованы военная форма, каски, часы, куртки, фонарики и продовольствие в военной упаковке. Все с надписями на русском языке.

Предполагается, что обмундирование и снаряжение были изготовлены в России и попали на территорию нашей страны через приднестровский регион. Проверяется также версия о продаже обмундирования со склада бывшей 14-й армии.