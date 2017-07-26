На Леушенской таможне задержали партию военного обмундирования и снаряжения
Служба информации и безопасности, Таможенная служба и прокуратура по борьбе с организованной преступностью задержали на таможне Леушены партию военного оборудования.
Служба информации и безопасности, Таможенная служба и прокуратура по борьбе с организованной преступностью задержали на таможне Леушены партию военного оборудования.
Обнаружили обмундирование в микроавтобусе, который возил посылки в Европу.
Предполагается, что обмундирование и снаряжение были изготовлены в России и попали на территорию нашей страны через приднестровский регион. Проверяется также версия о продаже обмундирования со склада бывшей 14-й армии.