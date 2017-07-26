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11:44 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе появится туристический комплекс «Медовая деревня»

На проект уйдет 14,3 млн рублей.

Конкуренцию казанской этнодеревне может составить «Медовая деревня» в Уфе. Новый туристический комплекс может появиться в столице Башкирии к 2021 году.

Как сообщает «РБК-Уфа», власти региона планируют построить музей за 14,3 млн рублей, причем большую часть денег должен выделить инвестор, которого, впрочем, придется еще найти. Комплекс будет состоять из нескольких площадок, в том числе отдельного музея меда в виде традиционной избы. Познакомиться с бортевой культурой башкир туристы смогут на специально подготовленной пасеке. Войдет в состав комплекса и традиционная, не бортевая пасека.

По всей видимости, авторы идеи планируют закрыть одну из пустующих ниш в уфимском туризме. Многие туристы продолжают жаловаться на ситуацию, при которой гостям города крайне сложно найти в столице Башкирии настоящий тюркский и башкирский колорит, особенно в сфере животноводства и кулинарии.

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