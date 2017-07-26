В Ялте создадут Международную ассоциацию друзей Крыма

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров РК — постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер министра РК Георгий Мурадов, пишут «Известия».

По его словам, в группу войдут около 50 иностранных политиков и общественных деятелей, которые намерены содействовать прекращению конфронтации вокруг полуострова и восстановлению сотрудничества между Россией и Западом. Он отметил, что инициатива создания ассоциации исходила именно от западных политиков.

Мурадов пояснил, что новая структура создается для того, чтобы полуостров постепенно входил в орбиту позитивного внимания мирового сообщества.

«Ассоциация будет оформлена, скорее всего, 2—3 ноября . Над организацией группы работает Жан-Пьер Тома, экс-советник Николя Саркози. Его инициативу поддержали ряд парламентариев из нескольких европейских стран, среди которых особенно активны итальянские и кипрские депутаты. Ожидается, что в группу войдет около 50 иностранных политиков», — рассказал он.

По словам постпреда, создание ассоциации очень важно для Крыма. «Но эта инициатива не крымчан, а наших друзей, которые готовы оказывать нам содействие. У них есть возможность увидеть своими глазами происходящие позитивные перемены в Крыму — в экономике и туризме. “Друзья Крыма” будут привлекать внимание международных игроков и к проблемам полуострова, вызванным санкциями и действиями Украины. Мы рассчитываем на серьезный, долгосрочный эффект от этой работы», — заключил Мурадов.

В свою очередь Жан-Пьер Тома в комментарии изданию отметил, что структура новой организации находится в процессе согласования и должна быть разработана к осени. «Новая платформа должна способствовать положительному восприятию Крыма как части России. Речь идет об общей “реабилитации” полуострова, привлечении инвестиций и развитии туризма», — подчеркнул он.

Инициаторы создания ассоциации рассказали, что главная цель организации — положить конец противостоянию между Россией и Западом из-за крымского вопроса и наладить конструктивное сотрудничество с Москвой.

Кроме того, группа собирается оказать помощь полуострову «в предотвращении варварских методов блокады крымчан».

Депутат парламента Чехии Ярослав Голик, много раз бывавший в Крыму, считает, что создание новой площадки вполне может повлиять на то, как европейцы будут воспринимать итоги плебисцита 2014 года. «Под влиянием внешних факторов из братских стран сделали врагов. В 2014 году на полуострове прошел законный референдум. Я лично знаю политиков, которые ездили туда в качестве независимых международных наблюдателей и подтвердили прозрачность голосования. А новая ассоциация поможет рассказать европейцам правду о полуострове. Мы — те люди, которые ездят в Крым и своими глазами видят, что там происходит. Этот клуб как раз сформирован из таких людей, а не из тех, кто там никогда не был, но почему-то уверенно критикует Москву», — отметил Голик.