Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Звезды инстаграма: у девушки в купальнике уже 11 млн подписчиков
4 правила оформления проходной гардеробной
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
Что нужно знать о новых нормах провоза багажаКаких изменений ждать путешественникам в сентябре
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Умер 88-летний Клод Риш
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
СМИ: ведущий Первого канала развёлся с супругой
СМИ: Ходченкова обескуражила Сеть фото в бикини
Смелое фото 39-летней Толкалиной возмутило пользователей Сети
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Старшие наследники Максаковой произвели впечатление в Крыму - СМИ
Григорьев-Аполлонов-младший сообщил о смерти жены
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
10Японская поэзия спорта
10Землетрясение в Эгейском море
10:03 (мск), источник: РИА Крым

В Ялте создадут Международную ассоциацию друзей Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости (Крым). В начале ноября в Ялте на ежегодной конференции «Крым в международном контексте» официально будет создана новая площадка для сотрудничества — Международная ассоциация друзей Крыма.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров РК — постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер министра РК Георгий Мурадов, пишут «Известия».

По его словам, в группу войдут около 50 иностранных политиков и общественных деятелей, которые намерены содействовать прекращению конфронтации вокруг полуострова и восстановлению сотрудничества между Россией и Западом. Он отметил, что инициатива создания ассоциации исходила именно от западных политиков.

Мурадов пояснил, что новая структура создается для того, чтобы полуостров постепенно входил в орбиту позитивного внимания мирового сообщества.

«Ассоциация будет оформлена, скорее всего, 2—3 ноября. Над организацией группы работает Жан-Пьер Тома, экс-советник Николя Саркози. Его инициативу поддержали ряд парламентариев из нескольких европейских стран, среди которых особенно активны итальянские и кипрские депутаты. Ожидается, что в группу войдет около 50 иностранных политиков», — рассказал он.

По словам постпреда, создание ассоциации очень важно для Крыма. «Но эта инициатива не крымчан, а наших друзей, которые готовы оказывать нам содействие. У них есть возможность увидеть своими глазами происходящие позитивные перемены в Крыму — в экономике и туризме. “Друзья Крыма” будут привлекать внимание международных игроков и к проблемам полуострова, вызванным санкциями и действиями Украины. Мы рассчитываем на серьезный, долгосрочный эффект от этой работы», — заключил Мурадов.

В свою очередь Жан-Пьер Тома в комментарии изданию отметил, что структура новой организации находится в процессе согласования и должна быть разработана к осени. «Новая платформа должна способствовать положительному восприятию Крыма как части России. Речь идет об общей “реабилитации” полуострова, привлечении инвестиций и развитии туризма», — подчеркнул он.

Инициаторы создания ассоциации рассказали, что главная цель организации — положить конец противостоянию между Россией и Западом из-за крымского вопроса и наладить конструктивное сотрудничество с Москвой.

Кроме того, группа собирается оказать помощь полуострову «в предотвращении варварских методов блокады крымчан».

Депутат парламента Чехии Ярослав Голик, много раз бывавший в Крыму, считает, что создание новой площадки вполне может повлиять на то, как европейцы будут воспринимать итоги плебисцита 2014 года. «Под влиянием внешних факторов из братских стран сделали врагов. В 2014 году на полуострове прошел законный референдум. Я лично знаю политиков, которые ездили туда в качестве независимых международных наблюдателей и подтвердили прозрачность голосования. А новая ассоциация поможет рассказать европейцам правду о полуострове. Мы — те люди, которые ездят в Крым и своими глазами видят, что там происходит. Этот клуб как раз сформирован из таких людей, а не из тех, кто там никогда не был, но почему-то уверенно критикует Москву», — отметил Голик.

После первой учредительной встречи осенью этого года члены ассоциации будут ежегодно собираться в Крыму во время Ялтинского международного экономического форума, который уже традиционно проходит в апреле.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Как украинцы в Крым ездят. Репортаж с границы
Россия подготовит «болезненную» для США реакцию на санкции
СБ ООН заблокировал заявление по обстрелу посольства РФ в Сирии
Сенат США не поддержал отмену Obamacare
СМИ назвали возможное местонахождение главаря ИГ
Посольство изучит ситуацию со снятием россиянина с рейса Delta
Минобороны России прокомментировало полет Ту-22 над Черным морем
Стал известен город, в котором пройдет Евровидение-2018
Спорт
ЦСКА обыграл греческий АЕК в матче квалификации Лиги чемпионов Долгожданный сухой матч Акинфеева в Лиге чемпионов и первая победа Гончаренко в еврокубках вместе с ЦСКА
Авто
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего» Концептуальный автобус марки ГАЗ, рассчитанный на перевозку 22 пассажиров, очевидцы увидели на дорогах общего пользования
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса Актриса присоединится к Майклу Дугласу и Полу Радду на съемках продолжения «Человека-муравья»
Недвижимость
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
В Петербурге расселят только часть коммуналок
Дачники попали под вторую амнистию
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь