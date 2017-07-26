В Самаре появится молодежный культурный центр «Дирижабль»

В здании на улице Куйбышева, 104 в середине 2018 года откроется многофункциональный молодежный культурный центр «Дирижабль», который станет уникальной в масштабе страны площадкой по интеграции усилий творческой молодежи (что может стать решающим фактором для формирования имиджа Самары как самобытного культурного центра Поволжья), сообщает сайт городской думы.

Дом расположен на границе туристического маршрута Чемпионата Мира по футболу 2018 года. Будущим пользователем здания станет Самарский государственный институт культуры.

21 июля 2017 года Федеральная экспертная комиссия оценила состояние здания бывшего Коммерческого клуба. Основные работы, которые необходимо выполнить — замена инженерных сетей, фасадные работы, ремонт кровли, внутренние работы.

Объект является памятником культурного наследия федерального значения. Его реконструкция проводится в рамках реализации федерального проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Историческая память», в Общественный совет которого входит депутат Думы г. о. Самара от Совета депутатов Самарского внутригородского района С. В. Рязанов.