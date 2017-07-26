Киты заучивают песни по куплетам

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Посвященное этому исследование было опубликовано в журнале PNAS.

Самцы одной популяции китов, по словам авторов статьи, исполняют одну и ту же сложную песню, но иногда она изменяется. Возникновение новых песен — форма социального обучения, когда знания передаются не из поколения в поколение, а от одной особи другой.

Исследователи из Квинслендского университета решили проанализировать песни китов в момент перехода от одной версии к другой, и выяснили, что эти млекопитающие могут комбинировать сегменты песен, если их базовая структура была схожей.

В ходе работы ученые записали несколько китовых песен разных самцов из популяций южной части Тихого океана, и пытались найти среди записанных песен те, в которых встречаются фрагменты и старых, и новых сочетаний звуков.