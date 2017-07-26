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14:19 (мск), источник: Индикатор

Киты заучивают песни по куплетам

Горбатые киты заучивают песни по фрагментам — совсем как люди, когда запоминают куплеты. Более того, морские млекопитающие способны менять их местами.

Источник: Thomas Kelley/CC0

Посвященное этому исследование было опубликовано в журнале PNAS.

Самцы одной популяции китов, по словам авторов статьи, исполняют одну и ту же сложную песню, но иногда она изменяется. Возникновение новых песен — форма социального обучения, когда знания передаются не из поколения в поколение, а от одной особи другой.

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Исследователи из Квинслендского университета решили проанализировать песни китов в момент перехода от одной версии к другой, и выяснили, что эти млекопитающие могут комбинировать сегменты песен, если их базовая структура была схожей.

В ходе работы ученые записали несколько китовых песен разных самцов из популяций южной части Тихого океана, и пытались найти среди записанных песен те, в которых встречаются фрагменты и старых, и новых сочетаний звуков.

Когда исследователи обнаружили такие гибриды песен, они пришли к выводу, что киты, вероятно, изучают песни постепенно, «куплет» за «куплетом». Ученые предполагают, что это открытие поможет понять, как развивался человеческий язык в процессе социального обучения.

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