Киты заучивают песни по куплетам
Горбатые киты заучивают песни по фрагментам — совсем как люди, когда запоминают куплеты. Более того, морские млекопитающие способны менять их местами.
Горбатые киты заучивают песни по фрагментам — совсем как люди, когда запоминают куплеты. Более того, морские млекопитающие способны менять их местами.
Посвященное этому исследование было опубликовано в журнале PNAS.
Самцы одной популяции китов, по словам авторов статьи, исполняют одну и ту же сложную песню, но иногда она изменяется. Возникновение новых песен — форма социального обучения, когда знания передаются не из поколения в поколение, а от одной особи другой.
Исследователи из Квинслендского университета решили проанализировать песни китов в момент перехода от одной версии к другой, и выяснили, что эти млекопитающие могут комбинировать сегменты песен, если их базовая структура была схожей.
В ходе работы ученые записали несколько китовых песен разных самцов из популяций южной части Тихого океана, и пытались найти среди записанных песен те, в которых встречаются фрагменты и старых, и новых сочетаний звуков.
Когда исследователи обнаружили такие гибриды песен, они пришли к выводу, что киты, вероятно, изучают песни постепенно, «куплет» за «куплетом». Ученые предполагают, что это открытие поможет понять, как развивался человеческий язык в процессе социального обучения.