В Новосибирске на легальных такси появится особый знак по инициативе областного минтранса, заявили в пресс-службе Правительства НСО. Знаки будут размещены в автомобилях лучших водителей такси.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

На знаке «Безопасное такси» изображена шашечка и номер разрешения на перевозку пассажиров и багажа. На другой стороне — номер разрешения, реквизиты и контакты таксомоторной компании. Сейчас в Новосибирске выдано 4505 разрешений на перевозку пассажиров.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

«Сейчас мы ставим новые задачи, и ищем пути решения по популяризации легальных таксомоторных перевозок. От этого зависит, в первую очередь, безопасность пассажиров такси», — подчеркнул замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Раков.