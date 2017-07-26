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10:55 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске на легальных такси появится особый знак

Более 100 знаков «Безопасное такси» вручили руководителям пяти таксомоторных компаний Новосибирска, сообщили в пресс-службе Правительства НСО.

В Новосибирске на легальных такси появится особый знак по инициативе областного минтранса, заявили в пресс-службе Правительства НСО. Знаки будут размещены в автомобилях лучших водителей такси.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

На знаке «Безопасное такси» изображена шашечка и номер разрешения на перевозку пассажиров и багажа. На другой стороне — номер разрешения, реквизиты и контакты таксомоторной компании. Сейчас в Новосибирске выдано 4505 разрешений на перевозку пассажиров.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

«Сейчас мы ставим новые задачи, и ищем пути решения по популяризации легальных таксомоторных перевозок. От этого зависит, в первую очередь, безопасность пассажиров такси», — подчеркнул замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Раков.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области
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