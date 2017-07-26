Семья года живет в Омской области
Семья Зеленевых из Муромцевского района победила в конкурсе «Семья года».
Семья Зеленевых из Муромцевского района победила в конкурсе «Семья года».
В номинации «Семья — хранитель традиций» конкурса «Семья года» победили жители Муромцевского района. Омскую область на всероссийском конкурсе представляли пять семей. Семья Зеленевых сумел победить в своей номинации.
Дмитрий и Лариса Зеленевы работают в Школе ремесел Муромцево, сохраняя и популяризируя традиционную русскую народную культуру и ремесла среди подрастающего поколения. Они считают, что каждый человек должен уметь найти и проявить свои творческие способности.
Семья Зеленевых участвует в православных народных гуляниях, в их гардеробе немало традиционных этнокостюмов, сшитых самостоятельно из материалов, собранных в этнографических экспедициях.
«Нашему семейному союзу уже 27 лет. За это время мы родили троих детей. Как родители трепетно относимся к воспитанию, стараемся прививать самое лучшее, это любовь и заботу. Сыну Ивану уже 27 лет, дочери Анастасии — 14 лет, а младшей Аннушке — 12 лет. Для всех нас семья — главная ценность», — отметил глава семейства Дмитрий Зеленев.