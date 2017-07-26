КФУ и Университет Мессины подписали соглашение о сотрудничестве
Аспиранты образовательных учреждений смогут защитить диссертацию в Италии и в Казани и получить два диплома.
Аспиранты образовательных учреждений смогут защитить диссертацию в Италии и в Казани и получить два диплома.
(Город Казань KZN.RU, 26 июля). Казанский (Приволжский) федеральный университет и Университет Мессины подписали соглашение о реализации совместной образовательной программы.
Действие соглашения вступает в силу 1 ноября 2017 года. Начиная с этой даты аспиранты Высшей школы ИТИС КФУ смогут обучаться в Италии по программе «Киберфизические системы». В свою очередь, Казанский университет примет аспирантов из Мессины, у которых появится возможность учиться по направлению «Информатика и вычислительная техника».
Аспиранты смогут защитить диссертацию, как в Италии, так и в Казани, тем самым получив два диплома, сообщает