КФУ и Университет Мессины подписали соглашение о сотрудничестве

Действие соглашения вступает в силу 1 ноября 2017 года. Начиная с этой даты аспиранты Высшей школы ИТИС КФУ смогут обучаться в Италии по программе «Киберфизические системы». В свою очередь, Казанский университет примет аспирантов из Мессины, у которых появится возможность учиться по направлению «Информатика и вычислительная техника».