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11:04 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

КФУ и Университет Мессины подписали соглашение о сотрудничестве

Аспиранты образовательных учреждений смогут защитить диссертацию в Италии и в Казани и получить два диплома.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 26 июля). Казанский (Приволжский) федеральный университет и Университет Мессины подписали соглашение о реализации совместной образовательной программы.

Действие соглашения вступает в силу 1 ноября 2017 года. Начиная с этой даты аспиранты Высшей школы ИТИС КФУ смогут обучаться в Италии по программе «Киберфизические системы». В свою очередь, Казанский университет примет аспирантов из Мессины, у которых появится возможность учиться по направлению «Информатика и вычислительная техника».

Аспиранты смогут защитить диссертацию, как в Италии, так и в Казани, тем самым получив два диплома, сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ.

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